Не съм препоръчвал и то два пъти, аман!
До коментар [#1] от "shileto":
Овчииии...тъп.си.кат.гз.
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
А Плуто тичаше наоколо ....
Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
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shiletoРейтинг: 9766 Неутрално
Не съм препоръчвал и то два пъти, аман!
+4
меншевикРейтинг: 2175 Весело
До коментар [#1] от "shileto":
Овчииии...тъп.си.кат.гз.
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
-2
АлфРейтинг: 5913 Весело
А Плуто тичаше наоколо ....
Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
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