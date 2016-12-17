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№168611

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От Без коз

id.capital.bg/bai_toz
17 дек 2016, 10:20  /  800 прочитания  /  3 коментара
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   Доналд Дък \nми се обади!
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3 коментара
 
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shileto

Рейтинг: 9766 Неутрално
  • 1
  • 22:54
  • 17 дек, 2016

Не съм препоръчвал и то два пъти, аман!

Оценка
+4
 
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меншевик

Рейтинг: 2175 Весело
  • 2
  • 23:00
  • 17 дек, 2016

До коментар [#1] от "shileto":

Овчииии...тъп.си.кат.гз.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
Оценка
-2
 
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Алф

Рейтинг: 5913 Весело
  • 3
  • 23:54
  • 17 дек, 2016

А Плуто тичаше наоколо ....

Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
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