Цялата идея на тези комикси или ми се губи, или се е загубила преди още да видя първия. Хуморът винаги е много плосък, дори северните народи /да ме прощават/ не биха го оценили.
Еретик
Сапунче взе ли си...или някой друг лубрикант?
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KQuarterly
Костадин ИвановРейтинг: 3084 Неутрално
Цялата идея на тези комикси или ми се губи, или се е загубила преди още да видя първия. Хуморът винаги е много плосък, дори северните народи /да ме прощават/ не биха го оценили.
Еретик
-5 +3
BGman1Рейтинг: 5972 Весело
Сапунче взе ли си...или някой друг лубрикант?
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