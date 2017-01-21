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№171768

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От shileto

id.capital.bg/shileto
21 яну 2017, 14:16  /  478 прочитания  /  2 коментара
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   Отивам да санирам една къща в Банкя
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Костадин Иванов

Рейтинг: 3084 Неутрално
  • 1
  • 18:17
  • 21 яну, 2017

Цялата идея на тези комикси или ми се губи, или се е загубила преди още да видя първия. Хуморът винаги е много плосък, дори северните народи /да ме прощават/ не биха го оценили.

Еретик
Оценка
-5 +3
 
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BGman1

Рейтинг: 5972 Весело
  • 2
  • 22:51
  • 21 яну, 2017

Сапунче взе ли си...или някой друг лубрикант?

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