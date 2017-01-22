Шильо, май не си бил войник ? !
Объркал си командите . . .
Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
Тъпоооооо...................
Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
До коментар [#1] от "Чардо":
Шильо, май не си бил войник - цитат на коментар #1 от “Чардо”
Бил е той, бил е.
Строил родината.
Кеч ги ди.
Сичкото сиганин строй се на балалатума. (двойното "ла" е неслучайно)
в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
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KQuarterly
ЧардоРейтинг: 4870 Весело
Шильо, май не си бил войник ? !
Объркал си командите . . .
Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
'ΕΡΕΒΟΣРейтинг: 5414 Весело
Тъпоооооо...................
Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
-1
Росен (Путлер капут)Рейтинг: 4004 Весело
До коментар [#1] от "Чардо":
Шильо, май не си бил войник - цитат на коментар #1 от “Чардо”
Бил е той, бил е.
Строил родината.
Кеч ги ди.
Сичкото сиганин строй се на балалатума. (двойното "ла" е неслучайно)
в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
+1
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