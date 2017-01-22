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№171877

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От shileto

id.capital.bg/shileto
22 яну 2017, 15:08  /  387 прочитания  /  3 коментара
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   Радев, да ти кажа Аз, слушам, тъй вярно
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3 коментара
 
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Чардо

Рейтинг: 4870 Весело
  • 1
  • 22:22
  • 22 яну, 2017

Шильо, май не си бил войник ? !
Объркал си командите . . .

Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 
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'ΕΡΕΒΟΣ

Рейтинг: 5414 Весело
  • 2
  • 22:24
  • 22 яну, 2017

Тъпоооооо...................

Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
Оценка
-1
 
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Росен (Путлер капут)

Рейтинг: 4004 Весело
  • 3
  • 22:25
  • 22 яну, 2017

До коментар [#1] от "Чардо":

Шильо, май не си бил войник - цитат на коментар #1 от “Чардо”

Бил е той, бил е.
Строил родината.
Кеч ги ди.
Сичкото сиганин строй се на балалатума. (двойното "ла" е неслучайно)

в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Оценка
+1
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