Супер!
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
Яко, браво!
А дали ще забравят обидите?
ХОХОХОХОХОХО, добре! Баш у десетката!
Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
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KQuarterly
меншевикРейтинг: 2600 Весело
Супер!
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
-2 +6
Peni NikolРейтинг: 13725 Неутрално
Яко, браво!
-2 +4
Грегорий50Рейтинг: 2340 Неутрално
А дали ще забравят обидите?
-2 +1
Darth PlagueisРейтинг: 4153 Неутрално
ХОХОХОХОХОХО, добре! Баш у десетката!
Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.