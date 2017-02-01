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№173792

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От dondudat

id.capital.bg/dondudat
08 фев 2017, 19:12  /  1023 прочитания  /  4 коментара
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   Тишината в спалнята и шумът в шадравана раждат чудовищни коалиции.
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меншевик

Рейтинг: 2600 Весело
  • 1
  • 19:30
  • 08 фев, 2017

Супер!

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
Оценка
-2 +6
 
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Peni Nikol

Рейтинг: 13725 Неутрално
  • 2
  • 21:31
  • 08 фев, 2017

Яко, браво!

Оценка
-2 +4
 
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Грегорий50

Рейтинг: 2340 Неутрално
  • 3
  • 21:42
  • 08 фев, 2017

А дали ще забравят обидите?

Оценка
-2 +1
 
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Darth Plagueis

Рейтинг: 4153 Неутрално
  • 4
  • 00:07
  • 09 фев, 2017

ХОХОХОХОХОХО, добре! Баш у десетката!

Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
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