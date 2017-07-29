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Коментари на часа

Руски вицепремиер към румънските власти: Очаквайте отговор, гадове

/ Свят 65
kasko kasko / Неутрално
Явно думите на Рогозин са хванали дикиш защото днес на пътя Русе-Варна прииждаха масово уплашени румънци, кой за Златните , кой за Албена.По страхливите цепеха на юг , а най-стресираните бягаха още по-надалеч към Гърция....
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