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Коментари на часа
Руски вицепремиер към румънските власти: Очаквайте отговор, гадове
меншевик / Неутрално
Рогозин е супер мразен и подиграван чиновник в самата Русия. Палячо, меко казано.
Руски вицепремиер към румънските власти: Очаквайте отговор, гадове
kasko / Неутрално
Явно думите на Рогозин са хванали дикиш защото днес на пътя Русе-Варна прииждаха масово уплашени румънци, кой за Златните , кой за Албена.По страхливите цепеха на юг , а най-стресираните бягаха още по-надалеч към Гърция....(Виж повече >)
Руски вицепремиер към румънските власти: Очаквайте отговор, гадове
Kami / Неутрално
Руската водка просто не прощава. Личностните деградации са необратими.
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