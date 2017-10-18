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Кремъл видя противоречие в български парламентарен доклад
klimentm / Весело
Руснаците никога не забелязват своите собствени противоречия но имат много остро око за чуждите!
Кремъл видя противоречие в български парламентарен доклад
ka2 / Неутрално
До коментар [#14] от "GreenEyes": Естествено. И то зле прикрит.
Кремъл видя противоречие в български парламентарен доклад
GreenEyes / Неутрално
[quote#12:"ka2"]До коментар [#7] от "GreenEyes":Нее , това е Турчин с руско самосъзнание. Абе циклофрения някаква.[/quote] Не знам какъв е , но при всички случаи е внедрен антибългарски трол.
ЧардоРейтинг: 2744 Весело
Попитали Радио Ереван: - Защо терористите взривяват самолети, влакове, автобуси, а не президенти, министри, политици? - Защото тероризмът трябва да предизвиква ужас, а не радост.Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
ЧардоРейтинг: 2744 Разстроено
Питат радио Ереван: - Защо българските институции не бяха хакнати от новите вируси? - Защото хакерите още не са измислили, как да хакнат папките с хартия по рафтовете им!Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
ЧардоРейтинг: 2744 Гневно
Българи попитали радио "Ереван": - Кога ще стане по-добре? Оттам отговорили: - Вече беше.Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
ЧардоРейтинг: 2744 Любопитно
Питат радио Ереван: - Кои са повече от китайците? - Мераклиите! - А по малко от албанците? - Късметлиите!Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
ЧардоРейтинг: 2744 Разстроено
- Ало, радио Ереван? - Да. - Оня ден слушах по вашето радио много интересна политическа дискусия. Днес обаче едва-едва ви хващам, много лошо се чува... - Вече излъчваме от Сибир.Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24