Ако изобщо някога вземем властта, BBC ще възстанови емисиите на български език...

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Коментари на часа

Кремъл видя противоречие в български парламентарен доклад

/ Свят 54
GreenEyes GreenEyes / Неутрално
[quote#12:"ka2"]До коментар [#7] от "GreenEyes":Нее , това е Турчин с руско самосъзнание. Абе циклофрения някаква.[/quote] Не знам какъв е , но при всички случаи е внедрен антибългарски трол.

Потребители с най-голям принос

Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2744 Весело

    Попитали Радио Ереван: - Защо терористите взривяват самолети, влакове, автобуси, а не президенти, министри, политици? - Защото тероризмът трябва да предизвиква ужас, а не радост.

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  2. 2 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2744 Разстроено

    Питат радио Ереван: - Защо българските институции не бяха хакнати от новите вируси? - Защото хакерите още не са измислили, как да хакнат папките с хартия по рафтовете им!

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  3. 3 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2744 Гневно

    Българи попитали радио "Ереван": - Кога ще стане по-добре? Оттам отговорили: - Вече беше.























    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  4. 4 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2744 Любопитно

    Питат радио Ереван: - Кои са повече от китайците? - Мераклиите! - А по малко от албанците? - Късметлиите!

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  5. 5 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2744 Разстроено

    - Ало, радио Ереван? - Да. - Оня ден слушах по вашето радио много интересна политическа дискусия. Днес обаче едва-едва ви хващам, много лошо се чува... - Вече излъчваме от Сибир.

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24




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