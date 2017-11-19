Тия автентични ми взеха манифеста от устата!

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Коментари на часа

Почина Денис Ершов

/ В памет 47
Един препатил Един препатил / Весело
До коментар [#34] от "uej03527584": [quote#34:"uej03527584"]......само да ти кажа че тоя бандит ершов плати и погребението на баща му на брадата.пхахахахахахаха.13 години съм бил в органите[/quote] Може да Ви се вярва, колега. Не само заради правописа. Ами защото казахте "в органите". Не като днешните плюнчовци - "в службите". Печен сте - познава се!
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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на сидер
    сидер
    Рейтинг: 3256 Весело

    Еи ма ногу са го ядосали кат са вижда





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