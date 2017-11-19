Статистика
-
194626 Комикса общо/60 Комикса за деня
Коментари на часа
НА ЖИВО: Григор Димитров играе решаващ трети сет срещу Гофен в Лондон
George Svinarov / Неутрално
До коментар [#85] от "uej03527584": И на нула да падне пак е велик. Откъде тая злоба?
НА ЖИВО: Григор Димитров играе решаващ трети сет срещу Гофен в Лондон
zg / Неутрално
Е, нещата дойдоха на местата си. Гофен играе много по-добре от първата им среща в този турнир, но Гришо е израснал много. Психически.
Почина Денис Ершов
Един препатил / Весело
До коментар [#34] от "uej03527584": [quote#34:"uej03527584"]......само да ти кажа че тоя бандит ершов плати и погребението на баща му на брадата.пхахахахахахаха.13 години съм бил в органите[/quote] Може да Ви се вярва, колега. Не само заради правописа. Ами защото казахте "в органите". Не като днешните плюнчовци - "в службите". Печен сте - познава се!(Виж повече >)
сидерРейтинг: 3256 Весело
Еи ма ногу са го ядосали кат са вижда