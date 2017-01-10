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На 11 януари ще се учи в 87 общини, в 178 няма да се учи

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Тази статия е част от темата "В снега".

На 11 януари ще се учи в 87 общини, в 178 няма да се учи

От Дневник
Последна промяна в 19:45 на 10 яну 2017, 855 прочитания, 3 коментара
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По темата

И 11 януари ще е неучебен ден в София - 10 яну

Учениците няма да отучват между сроковете заради удължената зимна ваканция - 10 яну

Училищата в 87 общини в страната утре (11 януари 2017 г.) ще се провежда учебен процес, съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието.

Кметовете са издали заповеди за неучебен ден в 8 области – София-град, Бургас, Мотана, Пазарджик, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. Няма да се учи и в 178 общини, заради влошените метеорологични условия и високата грипна заболеваемост.

Ваканцията заради лошото време и грипната епидемия, в която продължават да бъдат повечето училища в страната, няма да се отучва между първия и втория срок. По календар на образователното ведомство учениците ще бъдат във ваканция от 4 до 8 февруари включително, съобщи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

ОБЩИНИ, В КОИТО УТРЕ (11 ЯНУАРИ 2017 Г.) ЩЕ СЕ УЧИ:

- Област Благоевград: Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански без ЗПГ "Климент Тимирязев", Сатовча, Струмяни, Хаджидимово.
- Област Варна: Аксаково, Белослав, Варна, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
- Област Велико Търново: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.
- Област Видин: Белоградчик, Бойница, Видин, Грамада, Макреш, Ружинци,
- Област Враца: Борован, Враца, Роман, Хайредин.
- Област Добрич: Шабла.
- Област Кърджали: Ардино, Джебел, Кърджали.
- Област Кюстендил: Кюстендил, Невестино, Рила, Трекляно.
- Област Ловеч: Летница, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица, Ловеч без ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и в ПУ "Васил Левски", Априлци без ОУ "Васил Левски" и ПГ по туризъм.
- Област Плевен: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Плевен, Пордим, Червен бряг.
- Област Пловдив: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Марица, Садово, Стамболийски.
- Област Сливен: Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.
- Област Смолян: Баните, Борино, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе.
- Област София-област: Правец, Ботевград, Етрополе, Годеч.
- Област Търговище: Попово, Търговище.
- Област Хасково: Свиленград, Симеоновград.
- Област Шумен: Велики Преслав, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово.

ОБЩИНИ, В КОИТО 11 ЯНУАРИ 2017 Г. Е НЕУЧЕБЕН ДЕН:

- Област Благоевград: Благоевград, Симитли, Якоруда, Белица, Гоце Делчев и Банско, както и в ЗПГ "Климент Тимирязев" в Сандански.
- Област Бургас: Денят е неучебен за цялата област.
- Област Варна: Бяла, Аврен и Вълчи дол.
- Област Велико Търново: Златарица.
- Област Видин: Брегово, Димово, Чупрене, Кула и Ново село.
- Област Враца: Бяла Слатина, Мизия, Оряхово, Козлодуй, Криводол и Мездра.
- Община Габрово: Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.
- Област Добрич: Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка, Крушари, Каварна и Тервел.
- Област Кърджали: Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене.
- Област Кюстендил: Бобов дол, Дупница, Сапарева баня, Бобошево, Кочериново, Невестино и Рила.
- Област Ловеч: Луковит. Прекратяват се учебните занятия за ОУ "Васил Левски", гр. Априлци и ПГ по туризъм, гр. Априлци, както и в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ПУ "Васил Левски" в Ловеч
- Цялата област Монтана
- Цялата област Пазарджик
- Цялата област Перник
- Област Плевен: Никопол, Искър и Долни Дъбник.
- Област Пловдив: Съединение, Пловдив, Първомай, Куклен, Перущица, Раковски, Родопи, Хисаря, Карлово, Лъки и Сопот.
- Област Разград: Разград, Лозница, Цар Калоян, Самуил, Завет, Кубрат и Исперих.
- Цялата област Русе
- Област Силистра: Силистра, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово, Тутракан и Кайнарджа.
- Област Смолян: Смолян, Девин, Доспат.
- Всички училища в София-град.
- Област София-регион: Неучебен ден, с изключение на училищата от общините Правец, Ботевград, Етрополе и Годеч.
- Цялата област Стара Загора
- Област Търговище: Омуртаг, Опака и Антоново.
- Област Хасково: Ивайловград, Любимец, Харманли, Димитровград, Хасково, Стамболово, Тополовград, Минерални бани и Маджарово.
- Област Шумен: Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Хитрино и Шумен.
- Цялата област Ямбол
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