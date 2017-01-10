На 11 януари ще се учи в 87 общини, в 178 няма да се учи

Фотограф: Георги Кожухаров

Ваканцията заради лошото време и грипната епидемия, в която продължават да бъдат повечето училища в страната, няма да се отучва между първия и втория срок. По календар на образователното ведомство учениците ще бъдат във ваканция от 4 до 8 февруари включително, съобщи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

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Училищата в 87 общини в страната утре (11 януари 2017 г.) ще се провежда учебен процес, съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието.Кметовете са издали заповеди за неучебен ден в 8 области – София-град, Бургас, Мотана, Пазарджик, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. Няма да се учи и в 178 общини, заради влошените метеорологични условия и високата грипна заболеваемост.: Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански без ЗПГ "Климент Тимирязев", Сатовча, Струмяни, Хаджидимово.Аксаково, Белослав, Варна, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.: Белоградчик, Бойница, Видин, Грамада, Макреш, Ружинци,: Борован, Враца, Роман, Хайредин.: Шабла.: Ардино, Джебел, Кърджали.: Кюстендил, Невестино, Рила, Трекляно.: Летница, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица, Ловеч без ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и в ПУ "Васил Левски", Априлци без ОУ "Васил Левски" и ПГ по туризъм.: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Плевен, Пордим, Червен бряг.: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Марица, Садово, Стамболийски.: Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.: Баните, Борино, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе.: Правец, Ботевград, Етрополе, Годеч.: Попово, Търговище.: Свиленград, Симеоновград.: Велики Преслав, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово.Благоевград, Симитли, ЯкорудаБелицаГоце Делчев и Банско,както и в ЗПГ "Климент Тимирязев" в Сандански.Денят е неучебен за цялата област.Бяла, Аврен и Вълчи дол.Златарица.Брегово, Димово, Чупрене, Кула и Ново село.Бяла Слатина, Мизия, Оряхово, Козлодуй, Криводол и Мездра.Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка, Крушари, Каварна и Тервел.Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене.Бобов дол, Дупница, Сапарева баня, Бобошево, Кочериново, Невестино и Рила.Луковит. Прекратяват се учебните занятия за ОУ "Васил Левски", гр. Априлци и ПГ по туризъм, гр. Априлци, както и в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ПУ "Васил Левски" в ЛовечНикопол, Искър и Долни Дъбник.Съединение, Пловдив, Първомай, Куклен, Перущица,Раковски, РодопиХисаря, Карлово, Лъки и Сопот.Разград, Лозница, Цар Калоян, Самуил, Завет, Кубрат и Исперих.Силистра, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово, Тутракан и Кайнарджа.Смолян, Девин, Доспат.Неучебен ден, с изключение на училищата от общините Правец, Ботевград, Етрополе и Годеч.Омуртаг, Опака и Антоново.Ивайловград, Любимец, Харманли, Димитровград, Хасково, Стамболово, Тополовград, Минерални бани и Маджарово.Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Хитрино и Шумен.