На 11 януари ще се учи в 87 общини, в 178 няма да се учи

Училищата в 87 общини в страната утре (11 януари 2017 г.) ще се провежда учебен процес, съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието.
Кметовете са издали заповеди за неучебен ден в 8 области – София-град, Бургас, Мотана, Пазарджик, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. Няма да се учи и в 178 общини, заради влошените метеорологични условия и високата грипна заболеваемост.Ваканцията заради лошото време и грипната епидемия, в която продължават да бъдат повечето училища в страната, няма да се отучва между първия и втория срок. По календар на образователното ведомство учениците ще бъдат във ваканция от 4 до 8 февруари включително, съобщи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.ОБЩИНИ, В КОИТО УТРЕ (11 ЯНУАРИ 2017 Г.) ЩЕ СЕ УЧИ:
- Област Благоевград
: Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански без ЗПГ "Климент Тимирязев", Сатовча, Струмяни, Хаджидимово.- Област Варна:
Аксаково, Белослав, Варна, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
- Област Велико Търново
: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.
- Област Видин
: Белоградчик, Бойница, Видин, Грамада, Макреш, Ружинци,
- Област Враца
: Борован, Враца, Роман, Хайредин.
- Област Добрич
: Шабла.
- Област Кърджали
: Ардино, Джебел, Кърджали.
- Област Кюстендил
: Кюстендил, Невестино, Рила, Трекляно.
- Област Ловеч
: Летница, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица, Ловеч без ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и в ПУ "Васил Левски", Априлци без ОУ "Васил Левски" и ПГ по туризъм.
- Област Плевен
: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Плевен, Пордим, Червен бряг.
- Област Пловдив
: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Марица, Садово, Стамболийски.
- Област Сливен
: Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.
- Област Смолян
: Баните, Борино, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе.
- Област София-област
: Правец, Ботевград, Етрополе, Годеч.
- Област Търговище
: Попово, Търговище.- Област Хасково
: Свиленград, Симеоновград.- Област Шумен
: Велики Преслав, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово.ОБЩИНИ, В КОИТО 11 ЯНУАРИ 2017 Г. Е НЕУЧЕБЕН ДЕН: - Област Благоевград:
Благоевград, Симитли, Якоруда,
Белица,
Гоце Делчев и Банско,
както и в ЗПГ "Климент Тимирязев" в Сандански.- Област Бургас:
Денят е неучебен за цялата област.- Област Варна:
Бяла, Аврен и Вълчи дол.- Област Велико Търново:
Златарица.- Област Видин:
Брегово, Димово, Чупрене, Кула и Ново село.- Област Враца:
Бяла Слатина, Мизия, Оряхово, Козлодуй, Криводол и Мездра.- Община Габрово:
Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.- Област Добрич:
Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка, Крушари, Каварна и Тервел.- Област Кърджали:
Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене.- Област Кюстендил:
Бобов дол, Дупница, Сапарева баня, Бобошево, Кочериново, Невестино и Рила.- Област Ловеч:
Луковит. Прекратяват се учебните занятия за ОУ "Васил Левски", гр. Априлци и ПГ по туризъм, гр. Априлци, както и в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ПУ "Васил Левски" в Ловеч- Цялата област Монтана- Цялата област Пазарджик- Цялата област Перник- Област Плевен:
Никопол, Искър и Долни Дъбник.- Област Пловдив:
Съединение, Пловдив, Първомай, Куклен, Перущица,
Раковски, Родопи,
Хисаря, Карлово, Лъки и Сопот.- Област Разград:
Разград, Лозница, Цар Калоян, Самуил, Завет, Кубрат и Исперих.- Цялата област Русе- Област Силистра:
Силистра, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово, Тутракан и Кайнарджа.- Област Смолян:
Смолян, Девин, Доспат.- Всички училища в София-град
.- Област София-регион:
Неучебен ден, с изключение на училищата от общините Правец, Ботевград, Етрополе и Годеч.- Цялата област Стара Загора- Област Търговище:
Омуртаг, Опака и Антоново.- Област Хасково:
Ивайловград, Любимец, Харманли, Димитровград, Хасково, Стамболово, Тополовград, Минерални бани и Маджарово.- Област Шумен:
Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Хитрино и Шумен.- Цялата област Ямбол