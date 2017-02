На 17 март на голям екран излиза игралната версия на класическата анимация на "Дисни" "Красавицата и Звяра", съобщиха разпространителите от "Форум филм България". Според създателите си, тя ще бъде по-мрачна и реалистична от анимационната класика от 1991 г., но няма да губи и частица от нейната магия и очарование.

Умната и прекрасна млада дама Бел жертва себе си, за да спаси баща си от плен в замъка на Звяра. Тя се сприятелява с омагьосана прислуга в замъка и успява да погледне отвъд страховитата външност на Звяра и да открие доброто му сърце. Ще успее ли и този път Бел да развали проклятието, преди да е паднало и последното листенце на омагьосаната роза и принцът да остане Звяр завинаги

или създателите са ни приготвили нов прочит на класиката?

Освен песните от оригиналната анимация, новата игрална версия на "

Красавицата и Звяра" предлага

и три изцяло нови песни, дело на композитора Алън Менкен ("

Малката русалка"

, "

Аладин"

) и писателя и автор на текстове Тим Райс ("

Цар Лъв"

, "

Евита"

). Две от тях –

How Does A Moment Last Forever

и

Evermore

– са в изпълнение на Селин Дион и Джош Гробан.

В главните роли са Ема Уотсън (поредицата за "Хари Потър" като Бел, Дан Стивънс в ролята на Звяра, Люк Евънс ("Хобит: Битката на петте армии") като Гастон (красивият, но плиткоумен селянин, който е влюбен в Бел), Кевин Клайн в ролята на Морис (бащата на Бел), Джош Гад като Лафу (дългогодишния приятел на Гастон).



Във филма с гласовете си ще участват и актьорите Юън Макгрегър (свещника Люмиер), Стенли Тучи (клавесина Канденза), Иън Маккелън (часовника Когсуърт), а Ема Томпсън пресъздава чайника г-жа Потс.

Режисьор на

Красавицата и Звяра

е Бил Кондън, а сценарият е написан

от Евън Стилиотополус, Стивън Чоски и Бил Кондън.

Красавицата и Звяра

идва в кината в дублирана и субтитрирана версия в 2

3D

и

.

D,, IMAX 3D4DX