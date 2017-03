На какво учи доброволчеството децата

"Да правим добри неща, да правим хората щастливи, да има повече добро."

Това е смисълът на доброволчеството, казват с грейнали очи членовете на клуб "Подари усмивка" от 97-о училище "Братя Миладинови" в София.

Анастасия Дилова, Паула Асенова и Симона Велинова от 10 клас и Петър Иванов от 11 клас наистина успяват да направят хората щастливи.

"Като разберат за каква кауза продаваме мартеничките, купуват много от тях и дават повече пари, отколкото струват. Една жена купи сигурно 20: и тази, и тази, и тази... и в двете си ръце държи мартенички"

"Друга жена си все само една мартенички и остави 5 лева. А тя струваше 40 стотинки"

"Важното за тази мисия е да умееш да комуникираш с хората. А на нас ни се получи."

"Веднъж започнахме да обикаляме мола и да казваме на хората: Там има мартенички за благотворителност!"

"Има и хора, които ни подминават. Но повечето се спират, разпитват, и си купуват мартенички"

"Доброто в хората не се е изгубило."

"В един ден буквално никой не минаваше покрай нас. И ни стана толкова смешно, че почнахме да се хилим шумно. И дойдоха хора, като видяха, че някакви хлапетии се хилят около масата с мартенички."

"По едно време извадихме китара и започнахме да свирим."

"Не забутано място в мола сме. Има щанд с мартенички на входа, но той не е нашият. Обещаха да се опитат да ни преместят на по-видимо място."



Разказват един през друг.

TimeHeroes развива и подкрепя мрежа от ученически доброволчески клубове.

Клубовете са най-различни – по брой членове (между 5 и 60 доброволци), по местоположение (столица, областни градове, малки градове), по основен фокус на инициативите на клуба (свързани с деца и връстници, с природа и животни, спорт и култура, възрастни хора и хора в неравностойно положение и т.н.).

"Попадна ми информация за дейността на TimeHeroes, полюбопитствах, влязох на сайта, разгледах и видях, че е хубаво за децата, които са отворени към такива инициативи. Говорих си с големите класове, но нищо повече. Всичко минава през тях, аз само им пуснах въдицата. Те само идват да ми казват какво са намислили", казва Ева Колева.

"Ние много се зарадвахме, като разбрахме, че има организация, която се занимава с такива неща, ентусиазирахме се", обяснява Анастасия.

Двама от членовете - Магдалена Йорданова от 10 клас и Илиян Матеев от 11-и, не са могли да дойдат, а членовете на "Подари усмивка" очакват и още деца от училището им да се включат. "Ще попитаме дали искат да се включат, ще им разкажем какво правим", казва Анастасия. Тя е авторът на логото на клуба, а името му е общо решение.

Следващата им мисия е да се грижат за кучета в приют. Разказват, че преди две години някой отровил масово кучетата в района. "Не знам защо го правят. Има хора, които са злобни така, без причина. Излизат децата навън и виждат кучетата - натръшкани, мъртви... добри кучета бяха, хранеха ги хората от блоковете, децата ги обичаха. Даже едно домашно куче се беше отровило. И няколко гълъба."

"В качеството ми на координатор на младежките клубове в TimeHeroes им помогнах, доколкото помагам на всички клубове. Тоест, когато някой се свържи с мен и изяви желание да създаде такъв клуб, ние съответно го подпомагаме с материали, които сме разработили специално за младежките клубове. И оттам нататък винаги сме готови да се включим с помощ - с менторство, връзка с медии, разпространяване на информация, свързване с други организации, които биха могли да подпомогнат конкретна дейност. Те сами решават какво е полезното нещо, което искат да направят за своята общност, училище, по-малките ученици, приятел имат пълната свобода за това в какви мисии да се включат или да си направят свои мисии", обяснява координаторът Пламена Николова.

ай-много ги е зарадвало това, че могат сами да си го организират, не чрез някого. Създава се отбор на сайта на TimeHeroes, всеки от тях се регистрира и включва в отбора. Избират си мисия и в нея се включват всички, които искат да участват. Ако се налага, графикът се координира с организатора, така че за всички да е удобно. Надяват се скоро и те да започнат да организират свои мисии.Ако искате да помогнете, потърсете щанда на фондация "I can too" на ниво 1 в Mall of Sofia на бул. "Ал. Стамболийски" 101. Доброволците от клуба "Подари усмивка" са там до 5 март.