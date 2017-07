Конференция за развитието на детето в социалната среда организира "Институт Монтесори"

Институт Монтесори България инициира и организира еднодневна образователна конференция на тема "Развитието на детето в социалната среда", а целта му е да породи обществена дискусия с акцент върху начините на развитие и възпитание, механизмите за справяне с рискови ситуации и споделяне на добрите практики.

На 17 септември от 9 до 18 часа в Sofia Event Center лектори ще са международни учени и невропсихолози, световнопризнати експерти по детско развитие, обществени личности, професионалисти в сферата на творчеството, дигиталните технологии, психолози, бизнес лидери.

Сред лектори са д-р Стийв Хюз, президент на американското дружество на педиатрите невропсихолози и член на Global Research Committee, Джудит Орайън, директор AMI обучения, и Сандра Роменска, Co-director of training и Senior teaching Fellow in Leadership and Management в University of St Andrews, Шотландия.

Планирана е и прожекция на документалния филм "Най-голям шанс за успех" (Most Likely To Succeed), който отваря дискусия как днешното училище подготвя децата за уменията на бъдещето. Документалният филм е заснет в над 100 класни стаи и предлага поглед към вълнуващ нов подход за насърчаване на развитието на социални умения, критично мислене, уважение, любопитство.

Участието в конференцията е след предварителна регистрация на imontessori.bg или чрез закупуване на билет от Eventim. Като съпътстваща на конферентната програма част ще има организирани уъркшопи, детски работилници и презентационни кътове със свободен достъп. Децата са добре дошли безплатно. Новините за конференцията можете да следите на интернет страниците на събитието във Website и Facebook.