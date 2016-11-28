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EurActiv.com
28 ное 2016, 08:15

Европарламентът вероятно ще одобри споразумение на обмен на данни със САЩ

От Дневник
Последна промяна в 08:15 на 28 ное 2016, 775 прочитания, 10 коментара
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Европейският парламент най-вероятно ще одобри тази седмица споразумение за обмен на данни със САЩ, което да помогне за разследванията на тероризъм, съобщава агенция "Ройтерс".

Сделката идва след като отношенията между двете страни се обтегнаха заради разкритията на Едуард Сноудън за масовото следене, извършвано от Вашингтон.

Т.нар. "споразумение-чадър" цели да предпазва личните данни – имена, адреси и криминални досиета, които полицията, съдебните власти и силите за сигурност си обменят по време на разследвания и дела.

Сега европейските граждани ще имат същите права като американците, ако решат да се обърнат към американски съдилища при нарушение на неприкосновеността им.

Комисията по граждански свободи и правосъдие в Европарламента одобри текста. Пленарното заседание, на което той ще бъде гласуван, е на 1 декември.

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