Тази вечер метрото и някои линии от градският транспорт в София ще се движат до 1:30 часа

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По повод Великден, 5 трамвайни, 4 тролейбусни, 11 автобусни линии от градския транспорт, както и влаковете от метрото в София ще се движат до 1:30 вечерта.

До 1:30 вечерта ще се движат: трамваите по линиите с номера 5, 6, 7, 20 и 22. Тролейте с № 1, 2, 5, 9; Автобусни линии: 11, 76, 85,94, 102, 213, 280, 285, 309, 310, 604.

Метрото ще се движи в различни интервали, в зависимост от участъка. През 15 минути ще се движат влаковете между метростанции "Сливница" и "Младост 1" – 15 минути; В другите отсечки на метрото ( между станции "Младост 1" и "Летище София"; "Младост 1"– "Бизнес парк"; "Сливница" – "Витоша") времето между влаковете ще бъде 30 минути.