Изложба на Столичната община събра Исус Христос, Джон Кенеди и княз Александър I Батенберг

Копия от фотопортрети на английската кралица Елизабет II, нейният съпруг принц Филип, президентът на САЩ Джон Кенеди, икони на Исус Христос, Богородица и Св. Георги бяха част от изложба, с която днес кметът на София Йорданка Фандъкова откри реставрираната Триъгълна кула на Сердика. Особено еклектичната изложба е по повод 160 години от рождението на княз Александър I Батенберг и носи името "Съ нами Богъ – България в блясък – Александър I любимото дете на Европа – Князът на Нова България".

Новото място на София за културни събития, изложби и дискусии. Така днес кметът на София описа подземното пространство на Триъгълната кула на бул. "Княгиня Мария Луиза" 16. В последната година то бе обект на ремонт, който струва около 500 хил. лв, като дейностите бяха извършени от фирма, свързана с бизнесмена Васил Божков. На откриването присъстваха зам.-кметът на София по културата и образованието Тодор Чобанов, председателката на групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет Малина Едрева и кметът на район "Люлин" Милко Младенов.

"Съ нами Богъ – България в блясък – Александър I любимото дете на Европа – Князът на Нова България" е първото от многото събития, които Столичната община планира да организира в "новото място".

Никъде в изложбата не се посочва името на куратора, архив, от който са взети фотографиите, имената на техните автори, място на заснемане или датировка. Липсват и традиционният за всяка изложба текст, който обяснява концепцията на куратора, която остава неразбираема за посетителя. Вместо това от едната страна на вратата към залата е сложен дълъг текст, който разказва за ролята "Кралица Виктория – могъщата тъща на двамата братя на Княз Александър I Батенберг" в процеса по съединението на Княжество България и Източна Румелия.

От другата страна пък има пано, което не е ясно какво точно описва. То се състои от 9 параграфа, написани на български и английски език, като всеки един започва със "Светлият принц Александър фон Батенберг" и продължава с надписи като "семейство, детство, младост", "Първият княз на Третата Българска Държава", "Руско-турската война (1877 - 1878) за освобождението на българите".

В края е изписано изречението "Remember you and what memory to keep him Bulgarians?", което напрактика няма никакъв смисъл, защото е по-скоро персонално виждане за това как се пише на английски. За улеснение, което обаче засилва объркването , авторът му е посочил превод - "Спомнят ли си го и каква памет пазят за него българите?".

© Веселин Николов "Св. Георги Победоносец" поставен между противопожарната аларма

В дясно от входа на залата между двете части на противопожарната аларма е разположено копие на икона, изобразяващо "Св. Георги Победоносец". След нея пък са наредени снимки на царсктие дворци в София и в Ексиновград. На срещуположната стена пък висят копия на: фотография на Стефан Стамболов, "Света Боговорица с Младенеца", катедралата "Александър Невски", икона на "Иисус Христос" и копие от потрет на Петко Каравелов.

Изложбата съдържа и копия от потрети на султани на Османската империя, управлявали преди, по време и след управлението на княз Александър Батенберг, български политици и офицери от руската армия. Под някои от тях има биографични текстове, които силно напомнят на материали от най-популярната интернет енциклопедия. Впечатление прави част от описанието под снимката на Франц Йосиф I – "император на Австрия и крал на Унгария, както и много други (виж титлата на императора на Австрия", от 2-ри декември 1848 г. до смъртта си на 21 ноември 1916 г."

В експозицията са включени и фотографии на някои от членовете на семейството на Батенберг, както и негови потрети на младини.

По време на откриването Йорданка Фандъкова представи и куратора на изложбата - Тошо Пейков. През 2000 година той основава движение "Оборище", което бе мандатоносител на правителството на Симеон Сакскобургготски. Според медийни публикации хобито на Пейков е фотографията. По време на днешното представяне той съобщи, че изложбата е била показана за пръв път в град Сливница. Причината е, че княз Александър Батенберг е командвал лично битката край града по време на Сръбско-българската война от 1885-1886 г. "От тази изложба жителите на Сливница разбраха, че "Сливнишки герой" не е само името на футболен отбор, а и едно от названията на княз Александър Батенберг", заяви гордо Пейков.

"Дневник" попита пресцентъра на Столичната община по какъв начин е била избрана изложбата на Тошо Пейков, като все още очаква отговор.