Фредерик Бегбеде: Когато пишеш - редиш думи върху болката си. Помага, но не лекува лудостта

Двама писатели в един кадър

Фотограф: Теа Денолюбова

говорим само за хубави неща и ще се държим все едно сме приятели, които обичат Ал Грийн. Да чуеш смеха (и пеенето) на любим писател - товав моите представи се нарича истинско щастие.- Не знам дали съм смел, не мисля. Смел е някой, който спасява живот, отива на върха на Хималаите. Това е смелост. Някой, който помага на хората, които умират, участва във война.- Да, аз съм просто страхливец! (Смее се.) Нормален мъж, който се присмива на живота си. Ироничен, да, ироничен съм, защото винаги съм обичал да критикувам себе си и другите. Но на първо място себе си.- Да, точно. Мисля, че иронията е начин да се оплакваш по лек начин. Не помага, но така можеш да се смееш на собствената си глупава съдба, да й се присмиваш. Така се чувстваш по-добре....- Да, след това си сипваш още едно и още едно и нещата се влошават. (Смее се.)- О, литературата е много по-удобна, стоиш си вкъщи, в стаята си, правиш се на шеф и всичко ти е разрешено. Когато си режисьор, е различно. За мен това е друг езиПървото, което правиш, е кастинг с красиви момичета, които се събличат.- Прекрасно е, но не си сам! Имаш около 50 или 80 човека, които ти помагат да разкажеш историята си. И също така излизаш от стаята си! А това е фантастично. Но аз обичам да пиша. Ако можех да избирам, щях да избера книгите.даде шанс да поправякнигите си. Написах "Любовта трае три години" и десет години по-късно можех да япоправя. Да я променя, да разкажа същата история по различен начин. Същото е и с "Идеалът". Той е по книгата ми "Помощ, простете". По това време бях много мрачен, това енай-песимистичният ми роман. Много е тъжен.- Да! (Смее се.) Когато всичко просто се разпада. И десет години по-късно, когато направих филма, той излезе комедия. По-скоро е карикатура на модната индустрия, на Русия, на моделките. Надявам се, че ще се хареса. Много по-забавен е от книгата. Продуцентите ми дадоа възможност да променя нещо в моите собствени представи.- Налага се да си такъв, защото трябва да знаеш какво искаш. Или поне да се преструваш, че знаеш какво искаш.- Абсолютно, трябва да изглеждаш сигурен, дори да не си. Нощо се отнася до контрола, мисля, че добрите режисьори са контрол фрийкс. С едно-единствено изключение - актьорите. Ако те предложат нещо, ти трябва да си отворен да го чуеш. Понякога във филмите ми най-добрите реплики и моменти всъщност не са мои. Актьорите започват да импровизират, забавляват се и се получава добре. Ако не даваш никаква свобода, ще им отрежеш крилата, а това е глупаво.- Знаеш ли, понякога проблемът е, че когато четеш някоя книга, ти създаваш собствен филм в главата си. После гледаш истинския и се разочароваш. Много пъти ми се е случвало. Мисля, че единственият път, в който бях доволен, беше, когато гледах "Катастрофа" наКроннбърг. Четох книгата като млад и бях шокиран. Тя е откачена! Затова как автомобилните катастрофи са еротичнПисателятБалард е гениален, номного странен. И филмът те кара да се чувстваш по същия начин. Мислиш си: Какво, подяволите, е това?! Но всеки път, когато гледам "Лолита", се разочаровам. Харесвам го, нокнигата е толкова по-добра. Много ми допада идеята на фестивала CineLibri. Хубаво е, чеможем да видим екранизации по известни книги. Сравнението винаги е интересно. Тикакво предпочиташ?- Нормално е, отваря ти твой собствен свят, разчиташ на собственото си въображение.- Ако бях по-млад, щях да ти отговоря с една дума: музата. Трябва да си намериш муза, която да ти помогне да пишеш. Всичките ми книги бяха за момичета и жени, които са ми помагали да остана вдъхновен. Сега, когато вече съм възрастен мъж, знам, че важното е дисциплината. Ако всеки ден пишеш по малко, но всеки ден, като Толстой. Той е истинският писател. Истинският писател трябва да пише всеки ден. Дори ако се чувстваш отвратително и мразиш това, което пишеш, трябва да го направиш. Затова си промених мнението. Вярвам във вдъхновението, но мисля, че дисциплината е по-важна.- Да, точно. Ако мислиш, че си поет и трябва да седиш на дивана, за да дойде Голямата идея. Пълни глупости! (Смее се.)- Това е точно фокусът на "Идеалът". Надявам се хората да открият отговора във филма. Той е именно за младостта, за диктатурата на "младата красота". Всички искат да изглеждат като 17-годишна рускиня. (Смее се.) Това е история на момче, което се опитва да избяга от тази идеология. За първи път "Идеалът" се прожектира извън Франция. Там отзивите са добри, но не знам дали хуморът ми ще допадне на българите! (Смее се.)- Смъртта.- Ако умреш, нямаш нищо друго. Нека помисля - най-големият ми страх. Дори не искам даси го помислям, но ще ти кажа. Смъртта на дъщерите ми. Това е по-лошо от моята собствена смърт.- Колко хубаво. Не го знаех. Тази сутрин с нея, докато пиехме кафе. Може би. (Смее се.) Не, не е хубаво. Няма да го кажа. Мисля си за лоши неща. Бих казал. (Смее се.) Не, ужасно е. Но е шега, не го мисля наистина: тази вечер без нея, да пия водка сам! (Избухва в смях.) Много е лошо!- Добре, вдругиден, с нея, докато закусваме. Така има история.- Не, не е. Мислех си, че е така.писах "Любовта трае три години", за да ми помогне след развода. И се чувствах малко по-добре. Когато пишеш, редиш думи върху болката си. Това помагане лекува лудостта.- Обожавам ги. Не обичам да слушам музика, докато правя секс, защото тогава се опитваш да следваш ритъма и може да стане нелепа ситуация! Предпочитам да говоря мръсни неща в ухото на партньорката си. Да й разказвам за всички ужасяващи мъчения, които бих й причинил, такива неща. И все пакоя песенМисля, че What goes around comes Around(запява) на Джъстин Тимбърлейк е много секси. А видеото е най-добрият филм на Скарлет Йохансон!- Трябва да направите точно обратното на моя живот и