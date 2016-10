Ян Ханкок: Нищо за нас без нас

Ние, ромите, имаме култура на хиляда години. Въпросът е как да разкажем за това, как да преподаваме собствената си история. Не някой друг, а ние самите - думите са на международно известния преподавател и активист академик Ян (Янко) Ханкок. Той е с ромски произход, роден е в Лондон през 1942 г. През 1971 г. завършва Лондонския университет с докторска степен по лингвистика на Факултета по ориенталски и африкански науки. Година по-късно започва работа като преподавател в Тексаския университет, САЩ, където през 1984 г. става професор. Ханкок е автор на множество статии и книги на теми, свързани с ромския език и култура ("The Pariah Syndrome", 1987 г., счита се за един от основните документи за ромския холокост и ромското робство, "We Are the Romani People: Ame Sam e Rromane Džene", 2002 г., "Danger! Educated Gypsy: Selected Essays", 2010 и др.). На четвъртия конгрес на Международния ромски съюз (1990) Ханкок е избран за представител на ромската общност в Организацията на Обединените нации, а осем години по-късно е назначен от Бил Клинтън за представител на ромите в Американския съвет в памет на Холокоста. Основател е на Центъра за Ромски архиви и документи ( http://vvv.radoc.net /) към Тексаския Университет, където е събрал стотици текстове и артефакти за и от роми. Преподава "Ромски език и култура". Има пет деца.