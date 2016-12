Проф. Улф Брунбауер, историк: Не виждам опасност България да тръгне към авторитаризъм

Регистърът по проекта COURAGE - Cultural Opposition – Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries трябва да бъде готов през пролетта, като се предвиждат дигитална и пътуваща изложба с избрани произведения, наръчник и обучения за учители, филмов фестивал и тренинги за музейни работници. Изследването обхваща 15 държави чрез 12 научни институции, а от българска страна проектът е подкрепен от Националния етнографски музей към БАН.