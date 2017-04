Ерез Цалик, експерт по иновациите: Хората сякаш забравят, че добрата идея си е добра идея и без да е иновативна

© Надежда Чипева, Капитал 1 / 2

Следваща снимка

Увеличи Ерез Цалик, директор на консултантската фирма за иновации SIT за Азиатско-тихооокеанския регион

© Надежда Чипева, Капитал Предходна снимка

2 / 2

Увеличи Цалик по време на конференцията на "Капитал" Innovation Explorer 2017

Иновация е определението, с което много компании и бизнеси се описват напоследък. Това е може би най-популярната и горда дума на новото хилядолетие, използвана често и обилно, макар и в много случаи - не на място. Защото какво точно е иновация?

По-лесно е да се разбере какво не е - не е непременно гениална идея, не е задължително нещо ново, не е високотехнологично изобретение или невиждана услуга, и не винаги е решение на някакъв проблем. Напротив - иновация има, когато използваш съществуващите ресурси, но по начин, за който друг не се е сетил, или поне не е успял да популяризира и монетизира преди теб.

Има стриктна формула, по която се определя дали едно нещо е иновация или не, и с това се занимава Ерез Цалик. Той беше лектор в конференция на "Капитал" в София миналия месец, в опит да обясни на публиката какво точно е иновативното мислене, как се разпознава иновацията и как се отличава от останалите добри идеи и новости. "Дневник" го попита и още въпроси.

Цалик e директор на консултантската фирма за иновации SIT за Азиатско-тихооокеанския регион. Работил е по проекти с международни клиенти като Disney, Airtel, Kraft, Siemens, Molex, OCBC, BP, HP и Tnuva Operations в разработката на нови продукти, изготвянето на иновативни стратегии, маркетинг и др. Изнасял е лекции в Columbia University, London Business School, Hong Kong University of Science and Technology and Tel Aviv University. Специалист е в работата с високотехнологични компании.

В презентацията си казахте, че не всяка иновация е решения на някакъв проблем, защото може да е просто нещо, което подобрява живота. Но защо правите разлика между новост и иновация, не са ли синоними?

- Дали ще погледнем на един продукт като на нещо ново и на друг като на иновация, е въпрос на възприятие. Иновацията ни кара да усещаме добавената стойност – нещо повече от обикновеното.

Проучванията показват, че това възприятие се основава на две условия и четири характеристики.

Първото условие да възприемем нещо като иновация, е принципът "затворен свят". Когато видим нов продукт, услуга, идея или решение на проблем, които работят на принципа на нещо познато, но по нов начин, усещаме това като много иновативно. Когато е внесено нещо отвън, с което не сме разполагали до момента – това е просто новост и нямаме усещането за иновация.

Например, когато Стив Джобс измисли айфона и искаше той да е с тъчскрийн, той нямаше как да използва нещо познато, трябваше да купи технологията. Така че първият айфон не е особено иновативен от тази гледна точка, макар че има други функции, които го правят иновация. Обаче идеята е, че като си принуден да използваш само съществуващи неща, но по нов начин, хората веднага го усещат като нещо елегантно и иновативно. А ако просто го внесеш от някъде, не е същото.

Второто условие се нарича качествена промяна. Това означава да вземеш нещо, което е приемано за негативно и да го превърнеш в нещо положително, или обратното.

Ето пример: преди много години, за да се свържеш към интернет, трябваше да използваш нещо, наречено модем. Тези модеми бяха влудяващо бавни, защото се свързваха с интернет по телефонните кабели и издаваха страшно много шум. След това се появи ADSL технологията и тя промени нещата значително, защото вместо да се опитва да отстрани или намали звука, направи така че чрез този шум да се пренася информация – така негативното се превърна в позитивно и това беше гениално. Това не е нормалното мислене, а е контраинтуитивно, изненадващо - иновативно мислене.

Има също и четири характеристики, по които познаваме кога едно нещо е иновативно. Първото е колко е простичко, защото ако е твърде сложна технология или услуга, си казваме – да, това е страхотно и е ново, но не е иновативно. Колкото по-просто е нещо, толкова по-вероятно е да е иновация.

Втората характеристика е, дали използваме проблема като част от решението. Стандартното мислене е, че като имаме проблем трябва да намерим причината и да я елиминираме. Но това работи само за простите проблеми, а за сложните няма как. Така че в основата на иновативните решения е как да използват проблема в своя полза.

Третото е специфичност. На човек му е присъщо да търси идеи и решения, които са общовалидни, които могат да се прилагат от повечето хора. Но при иновацията се гледа обратното – там търсиш най-малкия общ знаменател. Колкото по-профилиран си, толкова по-иновативно е това, което предлагаш. Ето, вие имате диктофон, който е за широко приложение, всеки може да го използва. Но ако аз искам да създам иновация, няма да изобретя диктофон с толкова широко приложение, а ще направя десет различни – например за хора с малки ръце, за хора с големи ръце, един, който е подходящ за шумна среда и друг, който е по-подходящ за затворени помещения.

И последното, което характеризира иновацията, е целесъобразност. Например, никой не иска чужди хора да се разхождат в дома му и да му взимат нещата, затова си инсталира аларма. Тази система е добро решение, но не е иновация, защото тя работи само тогава, когато някой нахлуе вътре. В останалото време е безполезна, не прави нищо – просто нещо скъпо, висящо на стената, и то грозно. Много често го има този проблем в продуктите и услугите, които се предлагат. Антивирусната програма на компютъра пък работи и когато няма вируси, което е разход, макар малък. Така че това също е характерно за иновацията – тя работи само тогава, когато ти трябва.

Тези неща са важни, защото ни помагат да направим разликата между нещо ново, нещо добро и нещо иновативно. Но също така ни помага да превърнем една добра идея в иновация. Ако имаш една добра идея, първо, ще те питам как да я опростим, как да я направим по-тясно обвързана с проблема, който опитва да реши, как да я направим специфична и целесъобразна.

С това се занимавате вие. Как работи една консултантнска фирма за иновации?

- Отне ни години подготовка и анализи, най-вече на поведенчески модели и мислене на създателите, да усъвършенстваме формулата, по която работим. За всички добри идеи и решения, които сме срещнали, и които експертите определят като иновации в последните години, ние научихме и какъв е креативният процес, който е довел до тях. И когато анализираш хиляди такива примери, осъзнаваш, че иноваторите разсъждават по много специфичен начин. Така, че може да се каже, че има точна рецепта.

Красотата зад това откритие е, че означава, че всички потенциално сме иноватори и можем да се научим на този вид мислене. И второто още по-хубаво нещо е, че има много прост начин да се провери дали това е вярно – взимаме някой, който няма и не знае какво е иновативно мислене, обясняваме му и го обучаваме как да го прави и после даваме това, което е измислил, на експертите да го оценят и да преценят иновация ли е, или не.

Получава ли се? Наистина ли човек може да се научи на иновативно мислене?

- Получава се, така работим в последните 20 години. Може, разбира се, но не е само до самото обучение, а и до постигането на резултати. Успех има тогава, когато от цялото усилие накрая има реален продукт, който става достъпен за останалите хора, или когато инвестицията се възвърне, или когато се появят лоялни клиенти или има нов бизнес модел. Всичко в крайна сметка се вижда с резултатите.

Да научиш нещо ново отнема около три дни, да го упражняваш и да добиеш опит – две седмици до два месеца, и това е. Веднъж, след като сте се научили да мислите по определен начин и го поупажнявате, така че да започнете да го чувствате близко, то вече е част от вас и не ви трябват консултанти, софтуери или някакви услуги - вече можете сами. Това е просто процес на мислене, който се научава и усвоява.

Как обяснявате култът към иновацията? В презентацията си казахте, че тази дума се използва твърде често и в повечето случаи неточно.

- Има две основни причини. Първата е, че е модерна дума - всеки говори за иновации, всеки мисли че е нещо много важно. Хората като че ли забравят, че добрите идеи са си добри идеи и без да са иновативни.

Втората причина е в това, че светът става все по-сложен и ако в миналото сме се задоволявали с малък избор, сега ни трябва разнообразие. Ролята на иновацията е да създаде за нас бърз достъп до много алтернативи, за да сме по-гъвкави и бързо да намираме точно това, което ни трябва в конкретния случай. Не става въпрос само за личния живот, а за динамичния бизнес и сложните процеси в света.

Къде според вас ще ни отведат иновациите? Космосът ли е последната граница, или има още необхванати територии на Земята?

- Ако трябва да съм честен, аз лично не се вълнувам толкова от космоса. Мисля, че проблемите, за които трябва да намерим решение тук, са достатъчно много. 2.5 млрд. души по света нямат достъп до питейна вода. Според мен иновацията трябва да се фокусира повече върху това и по-малко върху "Фейсбук" и летящите коли.

Най-добрата посока, в която може да поеме иновацията, е да се превърне в част от начина, по който образоваме децата си. Ако иновативното мислене стане едно от уменията, на които успяваме да научим децата от рано, всичко ще е различно и по-добро.