"Дневник" - 16 години журналистика без алтернативни факти

Фотограф: Георги Кожухаров

"Дневник" порасна с още една година. Днес празнуваме 16-и рожден ден и имаме смели планове какво ще правим поне до следващия - пак журналистика.В среда, в която лъжливите новини, подвеждащите заглавия и стигматизирането на хора и идеи свличат доверието към традиционните медии (и онлайн такива) към все по-ниски нива, а технологиите дават възможности вниманието на хората да бъде заето с всякакъв вид съдържание - правенето на журналистика и спазването на стандарти се превръща в изпитание, а понякога и в битка."Дигиталната екосистема се разви в почти перфектна среда, в която изопачените и фалшивите новини процъфтяват" - Марк Томпсън, бивш генерален директор на ВВС и настоящ изпълнителен на The New York Times Company, ясно формулира новата нормалност за медиите в книгата си*.Лъжливи новини и истории се публикуват отдавна (богато и в българските медии от четири-пет години), но никога досега те не са били толкова много, толкова четени и толкова съществена и влиятелна част от политическата пропаганда.Достатъчно е по темата "Тръмп" да споменем факта, че във финалната част на кампанията в САЩ в края на миналата година т.нар. ангажираност (харесвания, споделяния, коментари) във "Фейсбук" с фалшиви новини за изборите е с над милион и половина по-голяма спрямо нормалните новини.Това означава, че повече хора са чели, обсъждали, може би са се повлияли и гласували от публикувани лъжи.Затова и темата, че социалните мрежи създават балон, в който всеки вижда на стената си повече от това, което е прочел и харесал, или може да бъде атакуван със спонсорирани публикации с подобно съдържание и така до него не достигат алтернативни мнения, е другият проблем за читателите, медиите и средата.Тази година няма да бъде по-различна. И в "Дневник" сте чели, че Меркел е основната цел на руските фалшиви новини , за мерките на държави (като Чехия ) срещу лъжливите публикации, както и на "Фейсбук" и "Гугъл" и т.н.В тази среда "Дневник" продължава да прави журналистика, да спазва професионални и етични стандарти. Да разказва и истории, да представя истински герои. Журналистика в текст, снимки, видео.Вие може да продължите да разчитате на "Дневник", че ще сте информирани какво наистина се случва, анализ и коментар защо се случва, какво ще предизвика, какво предстои, колкото и трудни да стават прогнозите.Ще ви разказваме и за най-важните лъжливи новини, защото това също е част от "да бъдеш добре информиран". Ще публикуваме проверка на фактите, които се разпространяват грешно или интерпретират подвеждащо. Ще обясняваме повече процеси, истории зад новините и тенденции.Предстои да следим какво ще бъде влиянието на дезинформацията и социалните мрежи в българските извънредни избори.За да е лесно - освен във "Фейсбук" "Туитър" от миналата година може да следите най-важното и интересно от деня във Viber канала на "Дневник" последвайте ни , ако не сте), а селекция на снимки, които си заслужава да видите - в Instagram профила тук Мобилният "Дневник" , който е с нов дизайн от няколко месеца и развитието му продължава, е най-удобният начин да сте информирани бързо и лесно, където и да сте.А скоро предстои промяна и на "Дневник" на екрана на компютъра ви.Задължително е да гледате и журналистиката във видео, която създаваме - в рубриката "С две думи" Над 1 милион и 200 хиляди са читателите на "Дневник" за 2016 година. Те са разгледали над 14 милиона страници по данните на Google Analytics.Благодарим ви за доверието.* Mark Thompson - "Enough said: what's gone wrong with the language of politics". Книгата не е издадена на български.