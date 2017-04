Фестивалите One Design Week и One Architecture Week в Пловдив няма да се състоят тази година

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА, Капитал

Седмиците на дизайна и архитектурата One Design Week и One Architecture Week в Пловдив няма да се състоят през 2017 г., а организаторите от фондация "Едно" ще се концентрират върху десетото юбилейно издание на третия си фестивал - One Dance Week. Това става известно от съобщение на сайта на организацията.

"Решението беше взето чрез гласуване от екипа на фондацията и на този етап засяга единствено текущата година. Организацията продължава дейността си и в следващите месеци ще се концентрира върху успешното провеждане на 10-тото юбилейно издание на ONE DANCE WEEK. Тази година фестивалът ще покаже селекция от най-добрите имена в света на съвременния танц между 22 септември и 22 октомври", посочва се в него. Пред "Дневник" организаторите казаха, че нямат друг коментар, освен че съсредоточават усилията си върху Седмицата на танца.

Новината поражда въпроси предвид подготовката на града за Европейската столица на културата през 2019 г., която предполага увеличаване, а не намаляване на събитията. Международните фестивали на "Едно" се прехвърлиха от София в Пловдив през 2014 г., което беше плюс за спечелването на титлата и аргумент в апликационната й книга. Каузата "Пловдив 2019" в момента е затруднена и от липсващото държавно финансиране за артистичната й програма, което според правителството се дължи на законови формалности.

Това обаче не е причината за неслучването на фестивалите, тъй като те се финансират по линия на културния календар на общината. Това каза пред "Дневник" заместник-кметът по култура на Пловдив Амелия Гешева, потърсена за коментар. "За нас също не е приятно, но няма как да отделим пълния финансов ресурс за събитията в културния календар", заяви тя, като се позова на наредбата за финансирането му, приета миналата година. "Надяваме се, че форматите ще намерят своята устойчивост и ще се завърнат догодина."