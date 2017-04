Волф Ерлбрух спечели най-голямата награда за детски книги

Германският илюстратор Волф Ерлбрух спечели най-голямата парична награда за детска литература - мемориалната награда "Астрид Линдгрен" за цялостното творчество, съобщи "Гардиън".

Ерлбрух е бил номиниран няколкократно за наградата, като книгите му често засягат трудни и мрачни аспекти на детството. Той е бил един от 226 автори от 60 държави, номинирани за наградата от 5 милиона шведски крони (над 1 милион лева), която се дава за творби с "най-високото артистично качество", което представя "хуманистичните ценности" на автора на "Пипи Дългото чорапче".

Председателят на журито Боел Вестин каза: "Той разширява границите на това какво може да бъде детската книжка Дава нова перспектива на изкуството в книгите с картинки, както и на темите, за които можеш да говориш в една детска книга. Той е много честен илюстратор."

"Точно като Астрид Линдгрен, Волф има капацитета да говори за сложните неща в живота, като смърт и прочие, с топлина и без сантименталност. Той не се интересува от това какво може да се прави, той просто го прави. Мисля, че това е нещо общо между него и Линдгрен", добави той.

Като коментар на награждаването му, Ерлбрух каза: "О, Астрид, обичам те! Тя не ме познаваше, но аз я познавах дълго време през книгите ѝ, които обичам заради хумора и точността им. Това е хумор за всички, типът хумор, който всеки може да оцени. Никога не съм вярвал, че ще получа тази награда, но сега знам, че е истина. Още съм в шок и ще съм така още известно време. Но е прекрасно!"

Книгите на Ерлбрух засягат теми, които рядко се обсъждат в детската литература. През 2008 г. той изкарва книгата Duck, Death and the Tulip ("Патица, Смърт и Лалето") – разказ за малко патенце, което е посетено от Смъртта – е наричана "модерна класика" и често е описвана като най-красивата книга за смъртта.

Волф Ерлбрух е роден през 1948 г. в Германия. Започва работа като илюстратор, след като издател забелязва негови рисунки на лъвове в реклама. През 1985 г. е публикувана първата книга с негови илюстрации – The Eagle That Would Not Fly ("Орелът, който не политал"). Оттогава е написал 10 книги и илюстрирал близо 50 произведения на други автори. Той комбинира различни стилове в рисунките си – колажи, рисунки с молив, тебешир и водни бои.

Когато разбрал, че е спечелил наградата, той казал: "Отидох на разходка преди малко и млад мъж на колело мина покрай мен и се обърна назад към мен. Той ми каза: "Благодаря за детските книжки." Странно е, добра поличба е."

Награждаването ще се състои на 29 май в Стокхолм.