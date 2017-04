На документално кино в мазета, пивоварни и църкви - платформата "КинеДок" идва в България

16 документални филма от селекцията на престижни фестивали ще бъдат показани безплатно и многократно в различни нестандартни места из страната като част от международната инициатива "Кинедок", която стъпва в България благодарение на продуцентската компания "Активист 38". Своеобразният фестивал, който иска да популяризира документалното кино ще започне на 21 април в клуб Maze с прожекция на полския "Кралицата на тишината" и ще продължи до края на година със събития в София, Варна, Пловдив и Велико Търново.

Филмите в програмата са селектирани от международно жури и целят да предизвикат обществена дискусия. Те са разнообразни по стил и тематика, но почти всички от тях са излъчвани и награждавани на международни филмови фестивали. "Кралицата на тишината" е за 10-годишно глухо момиче от ромско гето, което мечтае да стане танцьорка, вдъхновено от боливудските филми.

В програмата са още чешкият "Един нормален аутистичен филм" (от конкурса на "София филм фест"), разказ за едно от последните оцелели независими кина в Румъния - "Кино, Любов моя!", история за първия и единствен ромски отбор в чешката футболна лига, българските "Кеймбридж" и "Чичо Тони, Тримата глупаци и ДС" (на "Активист 38") и много други филми от конкурсите на Амстердам, Карлови Вари, Сараево и Док Лайпциг. Събитията от платформата ще са над 100, като ще бъдат безплатни.

През 2017 г. "КинеДок" ще обхване 8 държави от Централна и Източна Европа, а филмите ще бъдат показани извън салоните, на нестандартни места като мазета, барове, подземия, пивоварни, църкви, обещават организаторите. Датите на прожекциите могат да бъдат проследени на сайта на инициативата.

Ето и всички предложения:

"5-ти октомври" (Словакия, 2016)

International Film Festival Rotterdam 2016

DOCU TALENTS FROM THE EAST 2015

Karlovy Vary International Film Festival 2016

След като научава, че може би му остават само няколко месеца живот, 52-годишният Ян Колар предприема скитническо пътешествие из Европа, без посока, със само един краен срок - 5-ти октомври, когато му предстои рискова операция.

Режисьор: Мартин Колар

Времетраене: 50 минути

Език: без диалог

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=E2ejEfdz-Tc

"Пара над реката" (Словакия, 2015)

Visions du Réel Nyon 2016

Krakow IFF 2016

FID Marseille IFF 2016

Американската мечта на трима застаряващи джазмени: тромпетистът Лацо Дечи, саксофонистът Любомир Тамашкович и контрабасистът Ян Янкехе, избягали навремето от съветско-окупираната Чехословакия на Запад и постигнали бърза слава. Но всичко е преходно, както парата, която тихо се появява и изчезва над течащата река.

Режисьор: Роберт Киркхоф, Филип Ремундa

Времетраене: 83 минути

Език: английски, словашки (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=BQH_gPM1Lzo

"Кралицата на тишината" (Полша, 2014)

HOT DOCS official selection

THE SILVER HORN Award - 55 Kraków Film Festival

Special Mention in Dok.fest 2015 Munich

Winner One world Prague 2015

Winner Krakow Film Festival 2015

Winner Let’s CEE Festival 2015

10-годишнo глухо момиче от незаконна ромска махала намира кутия с DVD дискове от Боливуд на боклука. Дениса се увлича по облеклото и танците на шеметните жени от индийските филми. Това е нейният начин да оцелее в живот, белязан от крайна бедност, агресивни атаки от съседите и заплаха от изгонване. Дори децата от лагера я наричат "глупачката", a Дениса иска да бъде кралицата на танца.

Режисьор: Агниешка Жвевка

Времетраене: 80 минути

Език: полски (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=ITCu550nFwg

"Краят на света" (Полша, 2015)

HOT DOCS official selection

Legal Culture Special Award - 34th Koszalin Debut Film Festival

Best Documentary - Hot Springs Documentary Film Festival 2015

"Patient Eye" Award - 25th Festiwal Mediów 2015

Grand Prix - Festival ZUBROFFKA 2015

Main Prize DOCU/SHORT - 13th Docudays 2016

В рамките на една нощ, в един голям град, много самотни хора имат една нужда - да поговорят с някого. Някои от тях се обаждат на номер 112 за спешни случаи, дори да не е съвсем необходимо, а други звънят на радиото. Този път темата на предаването е краят на света, предсказан от календара на маите.

Режисьор: Моника Павлучук

Времетраене: 40 минути

Език: полски (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=IqbmpCw5vAI

"Кино, любов моя" (Румъния, 2015)

DOK Leipzig 2015

Edinburgh International Film Festival 201

AFI Docs USA 2016 American Film Institute

CULTURAL RESISTANCE AWARD 2016 - Trieste Film Festival

BEST EDITING AWARD 2016 - DocuArt Film Festival

Gopo Awards, Romania 2016

В бавно разпадаща се кинозала, без отопление и без подкрепа от държавата, Виктор Пурице - управител, бивш прожекционист и кинолюбител, и неговите две служителки Корнелия и Лорена, водят ежедневна битка да запазят това място в новата сурова действителност. Kино "Дачия Панорамна" в Пятра Нямц е едно от последните останали независими кина в Румъния днес.

Режисьор: Александру Белч

Времетраене: 70 минути

Език: румънски (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=_08oErqqGOo

"Дихание" (Румъния, 2016)

Visions du Réel 2016

Zagreb Dox, Croatia, 2016

Chicago International Film Festival 2016

Best Documentary - Sarajevo Film Festival 2016

Best Romanian Documentary - Astra Film Festival Sibiu 2016

Gopo Award 2017

Добрин се надява на чудо, което да помогне на най-малката му дъщеря да стане от инвалидната количка и да проходи. Филмът обхваща период от 7 години, в който децата растат, а връзката на родителите с Бог дълбоко повлиява на семейните взаимоотношения.

Режисьор: Моника Лазуреан-Горган

Времетраене: 67 минути

Език: румънски (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=tIxeKa_F9hg

"Нормален аутистичен филм" (Чехия, 2016)

Doc Leipzig 2016

IDFA 2016

Best Czech Documentary Film - Jihlava International Documentary Film Festival 2016

Karlovy Vary International Film Festival 2016

International Human Rights Documentary Film Festival Docudays UA

Аутизъмът е процес, който трябва да бъде интерпретиран като различен начин на мислене. Жертвите на аутизма са отделна социална категория, достойна за уважение. Затова правилният въпрос е "С какво един аутист е различен?", а не "От какво е болен?".

Режисьор: Мирослав Янек

Времетраене: 88 минути

Език: чешки (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=PxFyEuSsjBU

"ФК Рома" (Чехия, 2016)

One World Romania 2017

Karlovy Vary International film Festival 2016

This Human World Film Festival, Austria 2016

Nominated for the Czech Film Critics' Award for 2016

През 2015 година един отбор, съставен от ромски играчи започва да играе в най-долната дивизия на чешката футболна лига. Дори всеки футболен фен да знае за кампанията на УЕФА "Кажи "не" на расизма", ромското малцинство се оказва недолюбвано в Чехия. Другите отбори в лигата отказват да играят с ромския отбор и така ФК Рома печели повечето си мачове служебно.

Режисьор: Розали Кохоутова, Томас Бояр

Времетраене: 76 минути

Език: чешки (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=5g2gGggto1w

"Висши заповеди" + "Онези" (Унгария, 2013/2016)

Krakow Film Festival, Poland, 2014

DOK Leipzig, Germany, 2014

Aye Aye International Film Festival, Nancy, 2014

Действието на "Висши заповеди" се случва на унгарско-сръбската граница. От едната страна, местните хора пазят селата си от бежанците като доброволни цивилни патрули. От другата, пастор оказва първа помощ на оцелелите имигранти, готови да прескочат границата.

Tallgrass Film Festival (2015)

Verzio International Human Rights Documentary Film Festival (2015)

ZagrebDox (2016)

Документалният филм "Онези" ни пренася в друга, на пръв поглед приказна реалност. През 2013-а нов бежански лагер е сформиран на няколко километра от границата в малко, мирно, заможно унгарско селце. Постепенно селяните се разделят на две групи: възрастните местни жители приемат присъствието на непознатите, но новодошлите стават все по-гневни.

Режисьор: Виктор Оскар Наги, Андраш Петрик, Кристина Мегйеш

Времетраене: 50 + 28 минути

Език: персийски, унгарски, сръбки, испански, английски (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=oybRBP4GW-Q

https://www.youtube.com/watch?v=voLfPE6Olw4

"Децата на Каин" (Унгария, 2014)

San Sebastian Film Festival 2014

Best Cinematographer Award and Best Documentary Prize - Golden Eye Festival Budapest, 2014

Best Documentary - Hungarian Film Critics’ 2015

Feature Documentary Award Honourable Mention - DOXA Documentary Film Festival 2015

Big Stamp Award - ZagrebDox 2015

Трима мъже, всеки от тях извършил убийство като малък, прекарват цялото си детство в най-бруталния затвор на комунистическа Унгария, където биват заснети на камера за пръв път. 30 години по-късно режисьорът ги намира, разкривайки тайни и едно непознато до тогава лице на Унгария.

Режисьор: Марцел Геро

Времетраене: 104 минути

Език: унгарски (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=z4zXI_wLHAE

"Свободни" (Хърватия, 2015)

Best Director - Liburnia Film Festival 2016

Best Feature Documentary - Venice Film Week 2016

Best Feature Documentary - Hong Kong Arthouse Film Festival 2016

Best Feature Documentary - Martinique International Film Festival 2016

Best Feature Documentary - Somerville International Film Festival 2016

Единственото, което обединява Иван, Енес, Тина, Круно, Мирко и Томо е, че са затворени в домове за хора с увреждания, лишени от правото да вземат решения за собствения си живот. Един ден им казват, че ще бъдат пуснати да си тръгнат. Иван винаги е искал да стане полицай, Тина и Круно искат да се оженят, Силвия започва да пее в църковен хор, а Анджелко се опитва да си намери приятелка и работа...

Режисьор: Томислав Зая

Времетраене: 73 минути

Език: хърватски (с български субтитри)

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=xT9dLuDiWdk

"Туризъм!" (Хърватия, 2016)

ZagrebDox 2016

Visions du Réel 2016

Karlovy Vary International Film Festival 2016

Best Balkan Newcomer Award – DOKUFEST 2016

Best Editing - Liburnia Film Festival 2016

Местните жители по Адриатическото крайбрежие са обречени да прекарват всяко лято в компанията на хиляди туристи. Това носи много възможности за работа, но и означава, че къщата престава да бъде дом през лятото и се превръща в хотел. А кой, за Бога, иска да работи в хотелиерската и туристическа индустрия?

Режисьор: Тонци Гацина

Времетраене: 52 минути

Език: хърватски (с български субтитри)

Трейлър: https://vimeo.com/165162157

"Лунна разходка с дядо ми" (Норвегия, 2016)

Bergen International Film Festival 2016

Дядото на Дейвид - Каре, винаги е бил безстрашен приключенец, изобретател със страхотни идеи, колекционер на спомени, но и герой от детството на Дейвид и негово вдъхновение като режисьор и фотограф. Каре е диагностициран с деменция, но не е готов да се примири със съдбата си и вдъхновява Дейвид да продължи да търси нови приключения и преживявания, които после да си спомня. "Лунна разходка с дядо ми", заснет в продължение на 9 години, e филм за образа ни пред поколенията и за това какво бихме искали да завещаем от живота, който живеем.

Времетраене: 46 минути

Режисьор: Дейвид Алреак

Език: норвежки (с български субтитри)

Трейлър: https://vimeo.com/207341018

"Негодно за консумация" (Норвегия, 2017)

В заможна Норвегия, изхвърлянето на храна е огромен проблем без видимо решение. Група от четирима младежи планират 5-седмичен велосипеден тур от север на юг - около 3000 километра с единствено стриктно правило: Всяко хранене трябва да произлиза от хранителни отпадъци. Въпреки, че задачата изглежда трудна, по пътя им помагат много хора, на които им е писнало да виждат годна храна по кофите за боклук. Да опиташ "негодното за консумация" никога не е било по-вкусно.

Режисьор: Киеран Колле

Времетраене: 54 минути

Език: норвежки (с български субтитри)

Трейлър: https://vimeo.com/159609367

"Кеймбридж" (България, 2015)

IDFA - Amsterdam Official competition

City of Plovdiv Award - Golden Rhyton Bulgarian Documentary Festival

Special Mention - Sofia IFF (Bulgaria)

Grand Prix for Best Feature documentary - Belgrade Documentary

Best Feature documentary - Olympia International Film Festival for children and Young People (Greece)

Долни Цибър е голямо село в Северозападна България - най-бедният регион в целия Европейски съюз. 99% от селяните тук са цигани. Заради стремежа на местните хора към образование, медиите иронично са нарекли селото "ромския Кеймбридж".

Режисьор: Елдора Трайкова

Времетраене: 64 минути

Език: български

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=yNEdDhbhjZY

"Чичо Тони, Тримата глупаци и ДС" (България, 2014)

AFI American Film Institute 2014

Best Feature Documentary - Bushwick Film Festival, New York

Bronze Palm - Mexico International Film Festival

Best Director - Berlin International Film Festival

Best Documentary - Phoenix Film Festival, Melbourne

Best Feature Film at Arquivo em Cartaz – Rio de Janeiro

Филмът наднича зад кулисите на прочутата българска анимационна школа. Едни автори се ползват с привилегии, а други - като чичо Тони, създал Сънчо, "Лека нощ, деца" и анимирал шедьоври като "Умно село", "Де факто" и "Тримата глупаци", работил в тандем с Доньо Донев, остават в сянка.

Режисьор: Мина Милева, Весела Казакова

Времетраене: 86 минути

Език: български

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=voXsSWbPzUU