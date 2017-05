Премиера: The Black Swells – Do It Again

© Светослав Тодоров 1 / 2

Българската група The Black Swells ще представи дебютния си албум The Quiet Life този петък с безплатен концерт в столичния клуб Jules Verne след 22 ч.

Quiet Life е резултат от повече от година работа, a проектът е композиран, записан и издаден изцяло от групата. В петък той ще може да се купи на събитието, а онлайн ще бъде наличен на профила им в Bandcamp. "Дневник" показва една от единадесетте песни в него, Do It Again:

Тогава те излязоха на една сцена с една от водещите нюйоркски групи през последното десетилетие A Place To Bury Strangers – едно от влиянията в албума наред с групи като Metz, The Jesus and The Mary Chain, The Velvet Underground. Миналата година те взеха участие на фестивала НОЩ в Пловдив и Rocket Psyence, клубен фестивал, обединил част от най-интересното в българския ъндърграунд. По-рано тази година те подгряваха гостуването на берлинската група Bleib Modern. Членовете на групата са също така обвързани с други млади български групи като Van Cock и издалите наскоро дебютен албум Doesn't Frogs.

Премиерата на песента отбелязва началото на поредица на dnevnik.bg с нова музика от местни групи и изпълнители, чиято работа често остава извън ефира и вниманието на по-широката публика.