Спектакъл разглежда неврозите на съвремието, класирани от новинарския алгоритъм на Google

Четирисет ключови думи и словосъчетания, които отключват болезнени съвременни теми, стоят в основата на новата постановка на Младен Алексиев HYSTER с първи представления в ДНК този уикенд. Актуалният им рейтинг в новинарския алгоритъм на "Гугъл" (Google News) ще пренарежда епизодите всеки път, създавайки неповторим спектакъл.

"Това е нещо като списък на тревогите, на актуални, будещи безпокойство и опасения явления", разказа пред "Дневник" Алексиев, който е и автор на драматургията, почиваща на интереса и изследванията му върху истерията. Ключовите думи около сцените са групирани по теми, започващи с различните букви на заглавието, които съответно също менят мястото си всеки път.

"Това е отворен процес, който се пренарежда непрестанно. Наборът от сцени е по-голям от това, което може да се покаже за час и половина, като всеки път алгоритъмът ще избира и подрежда 20 от най-малко 60 епизода. Шансът те да се повторят е минимален. "Да, има паралел с информационното претоварване... Сещам се за цитат от една песен на Moloko - Just Cannot Contain This..." (букв. - не мога да поема всичко това).

В епизодите, в които преплитат аудио, видео и текст, участват Ана Табакова, Анна Манолова и Васил Читанов. Сценограф е Златна Михайлова, а авторската музика е на Калин Николов. Събота и неделя, 27 и 28 май ще са първите проигравания на HYSTER, който ще еволюира с времето и актуалните му теми.