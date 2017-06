K-X-P: експериментална музика от Финландия с българско вдъхновение

© Vilhelm Sjostrom K-X-P

Финландският музикант Тимо Кауколампи е преминал през десетки разножанрови групи, бил е продуцент и на експериментална, и на поп музика, а също така и радио DJ. Но от близо десет години вниманието му е фокусирано върху описваната като "параноидно диско" и "структуриран хаос" група K-X-P, с която идва в София за концерт в Mixtape 5 (B-Side) на 9 юни.

"Сега съм 100% творец", казва пред "Дневник" Тимо Кауколампи, малко преди да потегли към европейското турне на K-X-P, което включва концерти с индъстриъл легендите Skinny Puppy и участие на фестивала Zdravo Mladi в Скопие с британските легенди Slowdive.

Живеещият между Хелзинки и Берлин музикант казва, че отдавна е искал да посети България и причината за това е народната музика.

"Бяхме на турне, когато звуковият ни инженер пусна "Пиленце пее" и се влюбих в тази музика на секундата. Почувствах истинската сила, страст и красота на тези женски гласове. Оттогава насетне те са постоянно вдъхновение и ще продължат да ме преследват доживот. Има нещо много първично в тази музика. Мисля, че това е истинското звуково изражение на човешката душа. Веднага намерих оригиналната компилация на Мистерията на българските гласове, записана от Марсел Селие през 1975 г. По-късно научих, че 4AD, същият лейбъл, който издава групи от Pixies през Dead Can Dance до Future Islands, ги преоткрива за публиката през 80-те години. Най-любимият ми албум е Two Girls Started to Sing... на Bulgarian Village Singing от 1990 г. (бел.ред. американско издание на записвалата българска народна музика през 70-те и 80-те Марта Форсайт)", разказва Тимо, чийто предишен албум с K-X-P е вдъхновен от северноафриканската музика. Миниизданието History of Techno пък проследява историята на електронната музика през различните инструменти, използвани в композициите в него.

Абстрактността на музиката му не е за сметка на личния елемент в нея – вторият албум на K-X-P е свързан с темата за смъртта (родителите на Тимо и по-големият му брат умират в кратък период от време преди записването му), а по-късните с идеята личността на музиканта да няма значение, а музиката да е изцяло на преден план. Затова както клиповете на K-X-P, така и сценичното му поведение на Тимо, е като един леко комедиен колаж. По негови думи "нещо средно между Фреди Меркюри, Джони Ротън, Роб Халфорд, окултен водач и йога учител".

Освен с групата си, той е постоянно ангажиран с филмова музика и планира издаването на соло проект по-късно тази година. "Натовареността не ме обърква къде да използвам идеите си. В момента на създаване няма колебание. Догадките и категоризациите идват после." Следващият албум на K-X-P е планиран за началото на 2018 г. "Мислим за концертите си като изразно средство само по себе си – искаме специалната енергия, която създаваме, да се усети и в записа. Музиката ни става все по-хипнотична, а композициите все по-дълги."

Експериментите в музиката идват с налагането на дисциплина по време на пътуванията. "Спрях да пия алкохол през 2006 г. като първа мярка за ограничаване на стресовите ситуации по време на турне. Но за това може би най-доброто лекарство са медицинските гъби рейши. Набавянето на достатъчно сън и физическото натоварване помагат много, а качественият чай ми е голяма страст. Настройката ми е такава, че ако спя един час преди ранен полет, то вината е изцяло моя."

Преди K-X-P, на сцената на Mixtape 5 (B-Side) ще бъде българската сайкъделик рок група Comasummer, която в момента работи по дебютния си албум и издаде миналогодишното си EP през американския лейбъл Custom Made Music.

Билети могат да бъдат намерени в Ticketlogic, а ограничено количество от тях са на промоционална цена 20 лв. Концертът се организира от проекта Indioteque.