Музикални фестивали на ентусиазъм разстояние

© Светослав Тодоров От миналогодишното издание на Inmusic

Няколко бързи препоръки за музикални фестивали наоколо, които в по-голямата си част предлагат съчетание на интересни и актуални имена, интересна локация и достъпни билети.

Програмите на тези събития са до голяма степен и гид към наскоро излезлите интересни албуми и тези, които се очакват до края на годината. Въпреки че някои от фестивалите не са с голям мащаб, те са добра възможност да се видят именно музикантите, които преминават през най-големите фестивали в Европа и дефинират годината с новите си проекти.

Zdravo Mladi в Скопие (10 юни)

За поредна година еднодневният фестивал в Македония събира интересни музиканти на символична цена в "Младински културен центар", мястото, което е домакин почти всички значими алтернативни събития в Скопие (а те не са малко). Погледите са основно насочени към британската група Slowdive, които тази пролет издадоха първия си албум от 22 години насам. Заедно с тях ще бъдат предимно млади алтернативни групи като K-X-P (свирещи в София на 9 юни), The Underground Youth, Kite Base, King Khan and the Shrines, гостувалото неотдавна в София дуо Demek.

Meadows in the Mountains в с. Полковник Серафимово, Смолян (10-12 юни)

Фестивалът в Родопите с предимно чуждестранна публика многократно е попадал в селекции за най-интересни музикални фестивали в Европа, а британските му организаторите държат повече на word-of-mouth разгласяването, вместо на стандартното рекламиране. Програмата тази година включва над 30 международни имена (сред които се прокрадва едно българско - Kottarashky & The Rain Dogs). Билетите варират според страната, от която идвате и предпочитанията как да прекарате времет оси, като за български граждани те са 127 лв.

Inmusic, около езеро Жарун, Загреб (19-21 юни)

Вече повече от десет години Inmusic събира богата селекция от имена на ниски цени в покрайнините на хърватската столица. Миналата година фестивалът вдигна летвата с Florence + The Machine и Пи Джей Харви, а тази година гостуват издалите нови албуми Alt-J, Kasabian, Kings of Leon, подготвящите завръщане Arcade Fire, които от години не са били в региона и засега той е най-близката им до България изява. В програмата са още Майкъл Киванука, познат с миналогодишния си хит Black Man in The White World и отварящата епизодите на сериала "Големи малки лъжи" песен Cold Little Heart, британското пънк дуо Slaves, разпродалите наскоро "Строежа" сръбска група Repetitor, легендите в електронната музика Booka Shade. Ако смятате да поемате към Загреб, не забравяйте гумените ботуши и дъждобрана – миналата година беше първата, в която дъжда и калта (почти) се разминаха.

Eject Festival в Солун (24 юни, 14 юли)

Въпреки финансовата криза и политическите сътресения, музикалната сцена в Гърция нито за момент не си даде почивка. Eject има по-нетипичен формат – две еднодневни събития през юни и юли. На 24 юни гостуват The Killers (с очакван нов албум тази година) и The Kills, а на 14 юли – Kasabian, бившият басист на New Order и Joy Division Питър Хук и завърналите се с първи нов албум от 19 години години насам The Jesus and the Mary Chain.

Exit в Нови Сад (5-9 юли)

Нулевият ден на фестивала в Петроарадинската крепост (5 юли) започва с The Killers, a следващите четири дни предлагат Лиъм Галахър (бившият вокалист на Oasis и Beady Eye подготвя дебютен соло албум), Princess Nokia, Years & Years, Джейк Бъг, Ройшийн Мърфи, диджей сет от Faithless.

Summer Well до Букурещ (12-13 август)

Подобно на Inmusic и Eject – съчетание между световни музиканти, ниски цени на билетите и интересна локация. Фестивалът в парка Буфтеа, намиращ се на 20 км от Букурещ, носи името на песен на Interpol, а за новото му издание именно американската група е хедлайнер. Турнето им е посветено на 15-годишнината на дебютния им албум Turn on the Bright Lights, който от дистанцията на времето е вече класика и направи жанрови етикети като "пост-пънк" да не звучат странно. Участват още Editors (шестият им албум предстои тази година), The Kills (неотдавна издали ново EP), Metronomy, Nothing But Thieves, Oh Wonder.

Sziget в Будапеща (9-16 август)

Фестивалът на остров Обудай отбелязва 25 годишнината си тази година. Подобаващо, като се има предвид присъствието на Kasabian, Alt-J, Пи Джей Харви, Naked and The Famous, White Lies, Bad Religion, Interpol, Пол ван Дайк, Gus Gus (които миналата година бяха хедлайнери на софийския Hippilandia, а това лято ще бъдат на сцената на Kite Bar в "Градина") , както и на по-комерсиални имена като The Chainsmokers, Major Laser, Charli XCX.

Reworks в Солун (13-17 септември)

Ако понякога фестивалите изглеждат като голяма жанрова каша, то Reworks е ориентиран изцяло към електронната сцена и по всичко изглежда, че и тази година няма да изневери на посоката си. Цялостната му програма тепърва ще става ясна, като сред обявените засега имена са водещи техно диджеи като Solomun и Ben Clock.