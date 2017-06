От Омир до Бъди Холи: Дилън разказва за влиянията си в нобеловата си лекция

Три месеца след като получи наградата си и близо шест след официалната церемония за връчване на Нобеловите награди, Боб Дилън публикува своята нобелова лекция. Певецът е миналогодишният лауреат за литература, а словото му потвърждава, че решението на Шведската академия е било изненада и за него. Нобеловият комитет го отличи заради текстовете на песните му, които "създават нов поетичен изказ в американската песенна традиция".

Нобеловата реч е единственото изискване пред лауреатите, за да получат наградата от 8 млн. шведски крони (близо млн. долара). Те не са задължени да го направят на церемонията - може дистанционно или на запис, но до 6 месеца от официалното връчване. За Дилън този срок щеше да изтече на 10 юни.

В лекцията, публикувана вчера на сайта на Нобеловите награди, Дилън разказва за своите литературни влияния,

вкоренени в словото, създадено да се изпълнява на глас.

"Ако трябва да се върна обратно към зората на всичко, предполагам, че бих започнал с Бъди Холи", пише Дилън. "Бъди свиреше музиката, която аз обожавах - музиката, с която израснах: кънтри уестърн, рокендрол, ритъм енд блус. Три различни родословни линии в американската музика, които той преплете и сля в един жанр." В единствения, но наелектризиращ концерт на Холи, който Дилън успява да види тогава, "той ме погледна в очите и сякаш така ми предаде нещо. Нещо, не знам какво, но ме побиха тръпки."

По-късно плоча с песента "Полета с памук" на блус музиканта Лед Бели "промени живота ми в мига, в който я чух". Други изпълнители от същия лейбъл като Брауни Макгий и New Lost City Ramblers припомнят на Дилън песенната традиция, с който е израсъл като дете. А, "слушайки ранните изпълнители на американския фолк, усвояваш диалекта. Той става част от теб - рагтайм блус, работнически песни, моряшки песни от Джорджия, балади от апалачите и каубойски мелодии".

Но в литературния свят на Дилън има и книги - "Дон Кихот", "Айвънхоу", "Робинзон Крузо", "Пътешествията на Гъливер", "Повест за два града" на Дикенс -

книгите от "типичната училищна програма,

която ти дава възгледи за живота, понятие за човешката природа, мярка за добро и зло". Но в речта си Дилън разказва за впечатленията си от три книги - "Моби Дик" на Херман Мелвил, "На Западния фронт нищо ново" на Ерих Мария Ремарк и "Одисея" на Омир.

"Историята на китовете, френология, класическа философия, псевдонаучни теории, оправдание за дискриминация - всичко това е набъркано вътре по не особено рационален начин, пише Дилън за "Моби Дик". "Това е моряшка приказка. Един от мъжете, разказвачът, казва "Именувайте ме Ишмиъл." Друг го пита откъде е, а той отговаря "Този остров не е отбелязан на никоя карта; действително важните места изобщо не са отбелязани никъде". Стъб не отдава значение на нищо, смята, че всичко е предначертано. Ишмиъл е прекарал живота си по корабите. Нарича ги неговите Харвард и Йейл. Държи се настрани от останалите."

Колкото до "На Западния фронт нищо ново", това е последният военен роман, който Дилън чете. Ужасите в книгата напомнят на един блус от Северна Каролина, You Ain't Talkin' to Me, пише музикантът. А пратекстът на "Одисеята" намира място в цялата световна литература, макар естествено някога да е бил изпълняван единствено устно.

"Нашите песни са живи в земята на живите. Но песните не са като литература. Те трябва да бъдат изпети, не прочетени. Думите от пиесите на Шекспир са предназначени да бъдат изиграни на сцена. Точно както текстове на песни са предназначени да бъдат изпети, а не прочетени на лист. Надявам се да получите шанс да чуете тези текстове по начина, по който са предназначени: на концерт, на плоча или по каквито и да било начини, по които слушате музика тези дни."

Чуйте цялата лекция от самия Боб Дилън.