Нобеловата лекция на Боб Дилън била плагиатствана от учебно помагало

Нобеловата лекция на Боб Дилън, която музикантът изнесе с голямо закъснение миналата седмица, заимствала от сайта с учебни помагала по литература Sparknotes.com. Това твърди анализ на изданието Slate, цитиран от "Ройтерс".

В речта си Дилън разказва за поетичните си влияния - от музиката на Бъди Холи до класическите четива "Одисея", "На Западния фронт нищо ново" и "Моби Дик". Певецът отделя по един параграф за всяка книга, но поне 12 изречения от този за "Моби Дик" силно приличат на резюмето, публикувано за улеснение на учениците в Sparknotes.

Приликите се намират основно в перифразирани изречения, които преразказват сюжета. Например: "На един от корабите... е Габриел, смахнат пророк, който предрича гибел" (Sparknotes) и "Има смахнат пророк, Габриел, на един от корабите, и той предрича гибелта на Ахав." (Дилън).

Засега представители на певеца не са коментирали обвинението. Дилън, автор на класики като Blowin' in the Wind, The Times They Are A-Changin и Like a Rolling Stone, е признавал и преди, че заимства от множество източници. През 2012 г. той коментира композирането си пред списание Rolling Stone така: "Нарича се музициране. То работи с мелодия и ритъм, а после, каквото дойде. Присвояваш си всичко. Всички го правим."

76-годишният музикант, който избягва медийни изяви, предаде лекцията си на Шведската академия миналата седмица, дни преди изтичане на шестмесечния срок. Миналата година той се превърна в първата музикална звезда с престижния приз за литература за текстовете си, които "изобретяват нова поетика в американската песенна традиция" според Нобеловия комитет. Дилън обаче внесе смут, като дълго време не коментира, нито присъства на живо, за да приеме отличието си.