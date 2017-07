Авторът на "Кръгът" Дейв Егърс представя нов роман в София днес

© Reuters

Американският писател, издател и активист за права Дейв Егърс ще представи днес в София "Холограма на краля", романа си финалист за Националната награда за литература на САЩ (2012) и една от най-добрите книги на 2012 г. според "Бостън глоуб" и "Ню Йорк таймс". Срещата с него е от 18.30 ч. в Софийската градска художествена галерия, съобщават издателите му на български от "Жанет 45".

Егърс е познат у нас с антиутопията си за социалните мрежи "Кръгът", чиято екранизация с Том Ханкс и Ема Уотсън излезе в края на април, но кариерата му е впечатляваща. Изгрява на литературната сцена през 2000 г. с номинирания за документален "Пулицър" бестселър A Heartbreaking Work of Staggering Genius - мемоар за младежките си години, когато е принуден да прекъсне университета и да се грижи за малкия си брат след смъртта на родителите им.

Егърс е основател на независимото издателство McSweenеy's, превърнало се не само в марка за качествена литература, но и обявено за една от най-иновативните медийни компании на 2012 г. редом с "Туитър" и "Редит". Многобройните му романи, разкази и сценарии често свършват на големия екран, като "Обетованата земя" с Мат Деймън и адаптацията на "Където бродят дивите неща" на Спайк Джоунз. Писателят има и огромен принос в социалната сфера с организацията си "Глас на свидетел", която публикува документалните историите на хора, жертви на насилие и различни световни крици. За тази, както и други образователни инициативи, той получава наградите Dayton и 2015 Аmnesty International Chair, присъдени за изкючителни заслуги в борбата за човешки права.

В София Егърс гостува със семейството и съпругата си Вендела Вида, също известен писател с 5 книги и съсценарист на независимата драма Away We Go. Егърс ще бъде представен на срещата от Георги Господинов.