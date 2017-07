"Блок Кино" отново превръща квартални градинки в кина на открито

Поредно лято със съвременно българско кино, прожектирано безплатно и "по съседски" в междублоковите пространства на 10 столични квартала ще предложи инициативата "Блок Кино". Между 25 юли и 16 август ще бъдат показани общо 20 игрални филма - късометражен и пълнометражен в комплект, както и 5 документални. Сред тях са новите "Пустиняци", "Пощальонът" (от конкурса на "Сънданс") и "От Кремона до Кремона". В програмата има и няколко анимации на "Компот Колектив".

Началото е на 24 юли в кв. Княжево с филма на Светла Цоцоркова "Жажда" и късометражния "Втори дубъл" от 2011 г. Мястото е 26 СОУ в Княжево, а началото - в 20.45 ч. Ето и останалите прожекции от програмата, които ще започват винаги в същия час:

25 юли (вторник)

"Зевс"- реж. Павел Веснаков, 30, 2015 / "Кецове" – реж. Валери Йорданов, Иван Владимиров, 110, 2011 / район "Илинден" / квартал "Св. Троица" (паркът в квартал "Св. Троица")

26 юли (сряда)

"I don’t want to grow up"– реж. Филип Андреев , 28, 2016/ "Каръци" – реж. Ивайло Христов, 100, 2015 / район "Младост" / квартал "Младост" (паркът до "Община Младост")

27 юли (четвъртък)

"Пустиняци"- реж.Цветан Драгнев, 66, 2017/ район Младост, квартал Младост (паркът до "Община Младост")

31 юли (понеделник)

"Баща" – реж. Иван Богданов, 17, 2012 / "Докато Ая спеше" – реж. Цветодар Марков, 90, 2015 / район "Красно Село"/ квартал "Хиподрума" (51 СОУ)

1 август (вторник)

"От Кремона до Кремона"- реж. Мария Аверина, 75, 2017 / район "Красно Село"/ квартал "Хиподрума" (51 СОУ)

2 август (сряда)

"На червено" – реж. Тома Вашаров, 21, 2016/ "Прокурорът, защитникът бащата и неговия син" – реж. Иглика Трифонова, 97, 2015 / район "Изгрев"/ квартал "Изток" (паркът до КАТ)

3 август (четвъртък)

"Дългият път към дома" - реж. Боряна Пунчева, 70, 213 / район "Изгрев"/ квартал "Изток" (паркът до КАТ)

7 август (понеделник)

"Добри" – реж. Орлин Милчев, 27, 2016 / "Съдилището" – реж. Стефан Командарев, 107, 2014 / район "Надежда" ("Северен парк")

8 август (вторник)

"Преди да заспя" – реж. Николай Тодоров, 30, 2016 /"Aве" реж. Константин Божанов, 2011, 90 мин. / район Слатина / квартал "Гео Милев" (парк "Гео Милев")

9 август (сряда)

"Пощальонът" - реж. Тонислав Христов, 82, 2016 / район Слатина / квартал "Гео Милев" (парк "Гео Милев")

10 август (четвъртък)

"Ана Блуме" – реж. Весела Данчева, 9, 2009 / "Тилт" - реж. Виктор Чучков, 97, 2011 / район "Подуене"/ квартал "Сухата река" (парк "Герена")

14 август (понеделник)

"Куче" – реж. Владимир Петев, 25, 2016 / "Урок" – реж. Петър Вълчанов и Кристина Грозева, 105, 2014 / район "Възраждане"/ квартал "Зона Б5" (парк "Възраждане")

15 август (вторник)

"Реки без мостове"- реж. Кристина Грозева и Петър Вълчанов, 75, 2013/ / квартал "Зона Б5" (парк "Възраждане")

16 август (сряда)

"Дрехи" –реж. Веселин Бойдев , 23, 2016/"Маймуна" – реж. Димитър Коцев-Шошо, 96, 2015 /район Искър/ квартал "Дружба"/ Културен дом (паркът до езерото в квартал "Дружба")