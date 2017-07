Ердоган и Анадолските икономически тигри

© Издателство Ciela

Едни го наричат "ислямист", "фашист", "диктатор", "султан", но за други той е защитник на демокрацията, вожд на Републиката, баща на народа. Малко са политиците в световен мащаб днес, които могат да се сравняват с турския лидер Реджеп Тайип Ердоган – човекът, отговорен за най-голямата трансформация в Република Турция след времето на Ататюрк. Неговата биография "Реджеп Таип Ердоган. Биография", написана от германската журналистка от турски произход Чийдем Акьол, бе публикувана неотдавна от издателство "Сиела". Тя го критикува, но и не отрича, че в първите години от управлението си той успя с Партията на справедливостта и развитието (ПСР) да измъкне страната си от тежка криза.

"Дневник" публикува откъс от главата "Ислямското икономическо чудо", предоставен от издателството:

Ердоган получава подкрепа от ислямската икономическа буржоазия, от така наречените Анадолски тигри. Тези дълбоко религиозни бизнесмени постепенно превръщат малките си, често фамилни предприятия в средно големи фирми, чиято продукция става известна не само на турския пазар, а и по света. След кратко прекъсване по време на международната финансова криза през 2009 г. икономическият ръст на предприемачите достига през 2010-а и 2011 г. цели 9 процента. "Анадолските тигри" са организирани в икономически съюз, създаден през 1990 г. – MÜSIAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği), който подкрепя ПСР.

Обединението на консервативните бизнесмени в началото дори е финансирало командировките в чужбина на членовете на ПСР срещу обещанието по-късно партията да осигури привилегии за бизнеса им. С общи усилия се печелят и нови пазари извън Европа. Днес във всички съседни държави могат да се намерят перални и хладилници с марките "Арчелик" и "Вестел".

Международен символ на икономическото чудо на ПСР е самолетната компания Turkish Airlines. Заради лошото състояние на машините по-рано абревиатурата на компанията THY се "превеждаше" с They Hate You. Днес авиокомпанията лети до 108 страни (по информация от 2014 г.). Авиокомпанията, която е наполовина държавна, многократно е обявявана за най-добрата в Европа и няма друга, която да се развива с такава скорост. Ако така продължава, въздушното чудо много скоро може да отнеме на германската компания "Луфтханза" първенството в Европа. С безусловната подкрепа на ПСР. Днес THY се чете като They Hug You – те ви прегръщат. Години наред посоката на развитие е нагоре – по-големи, по-бързи, по-напред.

Разбира се, че икономическият растеж се посреща добре от всички. ПСР лети от победа към победа, а отличният баланс се превръща в един от най-силните аргументи за гласуване в полза на Ердоган. И той самият с удоволствие се вижда в ролята на архитект на атрактивни проекти, които един ден ще се превърнат в негов паметник. Един от най-престижните е строежът на новото летище в северната част на многомилионния Истанбул. Първата копка на третото поред летище за града е през 2014 г. и то трябва да стане най-голямото в света и да бъде открито през 2018 г. Планът е през него да минават до 150 милиона пътници годишно.

Друг един проект вече е готов. Точно за 90-ия рожден ден на Републиката през 2013 г. след деветгодишно строителство е открит железопътният тунел "Мармарай" под Босфора. Тунелът, дълъг общо 13.6 км, от които 1.4 км са под вода, свързва европейската част на Истанбул с азиатската и се смята за един от най-големите инфраструктурни проекти в света от последните години. За милиони истанбулци той е и изключително облекчение, понеже им спестява часове обиколки и задръстванията по мостовете. Строителните работи продължават по-дълго от предвиденото заради откритото по време на изкопните работи от археолозите напълно запазено византийско пристанище. В крайна сметка последната дума е на Ердоган и през февруари 2011 г. в един от легендарните си изблици на ярост той обявява, че няма повече да търпи отлагането на проекта заради "някакви си археологически глупости (като) тенджери и тигани".

За Ердоган значение имат само суперлативите, затова третият мост над Босфора, носещ името на палача на алевитите султан Явуз Селим I, трябва да има "най-високите в света колони" – 322 м, да е с 8 пътни ленти и два железопътни коловоза и със своите 1408 м, свързващи Европа и Азия, да стане и "най-дългият железопътен мост на света".

А че заради подходите към него, както и към летището, отново се изсичат гори, това изобщо не е тема за разговор по време на първата копка, на която Ердоган присъства лично; критиката на специалистите по градоустройство и на защитниците на околната среда просто се подминава. И при четвъртия мегапроект – нов плавателен канал край Босфора – не се изслушват хората, които имат някакви възражения. Този изкуствен воден път – проект, който самият Ердоган определя като "лудост" – ще е с дължина до 50 км и ще облекчи Босфора.

Правят се изследвания и изчисления дали проектът е възможен, а желанието на Ердоган е "турският Панамски канал" да бъде открит и пуснат в действие през 2023 г., по случай 100-годишнината на Републиката. Министърът на околната среда Идрис Гюлюдже споделя по телевизията коя е любимата му музика: "Гласът на бетонобъркачките в тази страна не бива да заглъхва. Пат, пат! Този шум ме кара да се чувствам прекрасно."