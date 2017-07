Пол Остър и Арундати Рой са в дългия списък за наградата "Букър"

© Associated Press

Най-новият роман на Пол Остър "1234" и втората художествена книга на известната индийска писателка Арундати Рой - 20 години след като първата й спечели "Букър", са в дългия списък за наградата през 2017 г. Най-престижното британско отличие в света на литературата се връчва за англоезични романи, излезли през последната година.

Дългият списък включва общо 13 книги, четири британски, четири американски, две ирландски, две от автори, родени в Пакистан, плюс романа на Рой. Сред тях са Autumn ("Есен") на Али Смит, Swing Time на Зейди Смит, както и романът - носител на големите американски литературни награди National Book Award и "Пулицър", Underground Railway ("Подземната железница") на Колсън Уайтхед.

The Ministry of Utmost Happiness (в превод "Министерство на абсолютното щастие") изненада почитателите на авторката, която не бе публикувала друг роман от ударния си дебют "Богът на дребните неща" (1997 г.) Пол Остър попада в списъка за първи път, тъй като допреди няколко години призът се връчваше само на автори от Британската общност.

В списъка за наградата са още книгите Days Without End на Себастиан Бари (наскоро у нас се появи романът му "Тайното писание"), History of Wolves на Емили Фридлънд, Exit West на Мохсин Хамид (у нас познат с разказите "Неохотният фундаменталист"), Solar Bones на Майк Маккормък, Джон Макгрегър с Reservoir 13, Джордж Сондърс с Lincoln in the Bardo, Elmet на Фиона Мозли и Home Fire на Камила Шамзи.