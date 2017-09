Видео: За пръв път робот дирижира оркестър

© Reuters

Без да трепне и за миг от вълнение, хуманоидният робот Юми (YuMi) направи успешен дебют си зад пулта на театъра "Верди" в Пиза, дирижирайки не само симфоничен оркестър, но и световноизвестния тенор Андреа Бочели.

Юми, произведен от швейцарската компания ABB, ознаменува откриването на първия Международен фестивал на роботиката в италианския град във вторник вечер. Той дирижира три от 18-те произведения в концерта на симфоничния оркестър "Лука", включително известната ария La Donna e Mobile от операта "Риголето" Верди.

Името на Юми е съкращение от английското "you and me" ("ти и аз"). Той е "научил" движенията, повтаряйки жестовете на главния диригент на филхармонията Андреа Коломбини.

© Reuters

"Трябваше малко време да разберем как се движи самият той, после всичко беше много лесно", разказа Коломбини пред "Ройтерс". Техническият състав на ABB също е помогнал за точната дължината и скорост на жестовете, които са от изключително значение, добавя Коломбини.

Юми е забележителен както с гъвкавостта и прецизността на движенията си, така и с бързината, с която софтуера му е заучил движенията. Но все пак заслугата е и на оркестъра. Макар да учи, Юми не може да импровизира, поради което всяка човешка грешка и отклонение в темпото би могло да доведе до хаос.