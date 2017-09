Премиера: Hayes & Y - Always So Simple, Always So Cold

© Лора Мушева Hayes & Y (от ляво надясно): Денис Халбак, Радослав Лозанов, Благослав Атанасов, Ивайло Делев

Работещата във Великобритания българска група Hayes & Y има нов сингъл и видео - Always So Simple, Always So Cold.

Песента отбелязва нов етап за групата след двата им миниалбума The Only Thing Worse Than An Overpriced Bottle Of Water (2015) и Sinclair (2017) - с Always So Simple, Always So Cold групата започва работа с манчестърския лейбъл Scruff on the Neck. От 6 октомври тя ще е налична в iTunes и Spotify.

Записана е изцяло в домашни условия, а впоследствие миксирана от Мартин Куки (чийто услуги са ползвали Haim, Bastille, Muse, Kasabian, Foster The People) и мастерирана от Джентри Стрюдър (работил по албумите на Deftones, Bush, Metallica, Beach Slang) в Лос Анджелис.

Колажното видео е направен от колектива Electric Yellow и съчетава кадри от няколко хорър филма, сред които The Strangers (2008) и Night of the Living Dead (1968).

На 23 октомври Hayes & Y, чието най-ново попълнение е финландският барабанист Денис Халбак, ще свири в клуба Gullivers в Манчестър с британската група Delphina King и Razz от Германия. Следващите им изяви в България са на 16 ноември (Пловдив, Bee Bop Cafe), 17 ноември (Варна, Vintage 33) и 18 ноемри (София, Mixtape 5).

Hayes & Y са създадени през 2011 г. в София, а от 2015 г. те живеят във Великобритания - първо в Лондон, а към днешен момент в Манчестър.

Повече около първите стъпки на групата може да разберете от участието им в проекта "Випуск 2015" на Капитал Light.

Премиерата е част от поредицата на dnevnik.bg с нова музика от местни групи и изпълнители, чиято работа често остава извън ефира и вниманието на по-широката публика.