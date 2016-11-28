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Заличените

Читателски сигнал: Отново безпомощен чужденец в центъра на София

Читателски сигнал: Отново безпомощен чужденец в центъра на София

Фотогалерия: Градините Бардини

Фотогалерия: Градините Бардини

28 ное 2016, 10:00

В "Цариградски комплекс" правилата не важат

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Последна промяна в 10:00 на 28 ное 2016, 137 прочитания, 0 коментара

  На пешеходната пътека, на тротоара Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между &quot;Дневник&quot; и&nbsp;приложението &quot;Гражданите&quot;&nbsp;за намаляване на нарушенията по пътищата.

1/4 снимки в галерията На пешеходната пътека, на тротоара

Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.
Фотограф: Гражданите

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