Нещо от Египет

1/30 снимки в галерията Ексурзията с име The best of Egypt ни струваше на човек франко Кайро $1000 за 10 дни, хотели/круизен кораб 4/5 звезди, полети Кайро-Асуан и Хурдага-Кайро (без входните такси и някое хранене невключено в програмата както и задължителните бакшиши – да речем още $300). Програмата включваше повечето от най-известните и добре запазени археологически паметници. Групите преди години са били минимум 15 човека, сега бяхме 4 от две групи, които преобразуваха в една и ние доплатихме за да видим „най-доброто от Египет“ и да пропуснем 1 нощ возене във фелука (малка лодка) по Нил. Навсякъде, където е имало огромни тълпи от туристи, имаше по някоя и друга малка група „смели“ туристи, които не се плашат от взривяване на самолета им. Аз лично препоръчвам, ако някой мисли да ходи до Египет да го направи сега. Не сме се усетили застрашени никъде, а си е лукс да си с малка група, гида ти да е с висше образование и никъде да не се блъскаш с други туристи. Кайро е достигнал пирамидите, Гиза е квартал, който скоро ще заобиколи пирамидите.

Фотограф: Minddestruction