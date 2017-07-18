Самолет излезе от пистата при кацане в Бургас, трафикът е пренасочен

© Надежда Чипева, Капитал

архивна снимка



Самолет на авиокомпания Travel Service, изпълняващ полет от Бърно, Чехия, след кацане е излязъл встрани от пистата на летище Бургас, съобщава БНР. На борда е имало 178 пътници, които не са пострадали.


Те са изведени от самолета и изчакват своя багаж на Терминал 2, съобщават от "Фрапорт", цитирани от dariknews.bg. В момента летище Бургас е затворено за полети, докато самолетът не бъде изтеглен на безопасно разстояние.


Трафикът на летище Бургас ще бъде пренасочен към летище Варна.

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Коментари (14)
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  1. 1 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 10781 Неутрално

    Важното е,че няма пострадали.

  2. 2 Профил на majorman
    majorman
    Рейтинг: 1176 Неутрално

    Добре, че се е разминало без жертви!

    We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
  3. 3 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 1997 Неутрално

    Каква е причината, техническа ли?

  4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2422 Неутрално

    Видео няма ли ?

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  5. 5 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 2179 Неутрално

    Слава Богу,че всичко е свършило благополучно.Причините ще бъдат разследвани.

  6. 6 Профил на Вонин
    Вонин
    Рейтинг: 1835 Неутрално

    Реално, най-опасно е при кацане...и затова се пляска в повечето самолети след успешно кацане!

    Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw
  7. 7 Профил на dgd
    dgd
    Рейтинг: 1709 Неутрално

    Реално, най-опасно е при кацане...и затова се пляска в повечето самолети след успешно кацане!
    —цитат от коментар 6 на Вонин


    Да, опасно е при кацане, но това с пляскането е селяния. Случва се основно при чартърните полети.

    muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
  8. 8 Профил на zahariy
    zahariy
    Рейтинг: 553 Неутрално

    Никой не е застрахован от издънки.

  9. 9 Профил на Вячеслав Атанасов
    Вячеслав Атанасов
    Рейтинг: 1645 Неутрално

    Каква е причината, техническа ли?
    —цитат от коментар 3 на Fiji


    Най-вероятно атмосферна.Много силно валя тази сутрин.

  10. 10 Профил на zle_platen_trol
    zle_platen_trol
    Рейтинг: 1110 Неутрално

    До коментар [#7] от "dgd":

    Личи си, че летиш малко, но пък обичаш да повтаряш без да знаеш мислейки си, че си голям гражданин. Ако беше летял към далечния изток щеше да знаеш, че и там пляскат. Чувал съм аплодисменти към пилотите в полети до щатите, до Аржентина, даже и в Европа, макар вярно, тук това да е по- рядко. В заключение, не. пляскането не е селяния, селяния е да коментираш неща, които не разбираш.

  11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3936 Неутрално

    До коментар [#9] от "Вячеслав Атанасов":

    вятърът е по опасен.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  12. 12 Профил на zakkwild
    zakkwild
    Рейтинг: 463 Неутрално




    Най вероятно е заради мократа писта.В Бургас вали от часове.

  13. 13 Профил на zakkwild
    zakkwild
    Рейтинг: 463 Неутрално

    Корекция - технически проблем е бил причината.

  14. 14 Профил на rainbou1
    rainbou1
    Рейтинг: 719 Любопитно

    Е не валя чак толкова.





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