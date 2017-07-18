Самолет излезе от пистата при кацане в Бургас, трафикът е пренасочен

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Самолет на авиокомпания Travel Service, изпълняващ полет от Бърно, Чехия, след кацане е излязъл встрани от пистата на летище Бургас, съобщава БНР. На борда е имало 178 пътници, които не са пострадали.

Те са изведени от самолета и изчакват своя багаж на Терминал 2, съобщават от "Фрапорт", цитирани от dariknews.bg. В момента летище Бургас е затворено за полети, докато самолетът не бъде изтеглен на безопасно разстояние.

Трафикът на летище Бургас ще бъде пренасочен към летище Варна.