Самолет излезе от пистата при кацане в Бургас, трафикът е пренасочен

Самолет на авиокомпания Travel Service, изпълняващ полет от Бърно, Чехия, след кацане е излязъл встрани от пистата на летище Бургас, съобщава БНР. На борда е имало 178 пътници, които не са пострадали.
Те са изведени от самолета и изчакват своя багаж на Терминал 2, съобщават от "Фрапорт", цитирани от dariknews.bg. В момента летище Бургас е затворено за полети, докато самолетът не бъде изтеглен на безопасно разстояние.
Трафикът на летище Бургас ще бъде пренасочен към летище Варна.
chicago514Рейтинг: 10781 Неутрално
Важното е,че няма пострадали.
majormanРейтинг: 1176 Неутрално
Добре, че се е разминало без жертви!We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
FijiРейтинг: 1997 Неутрално
Каква е причината, техническа ли?
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2422 Неутрално
Видео няма ли ?Libertarianism is just anarchy for rich people
Cara MiaРейтинг: 2179 Неутрално
Слава Богу,че всичко е свършило благополучно.Причините ще бъдат разследвани.
ВонинРейтинг: 1835 Неутрално
Реално, най-опасно е при кацане...и затова се пляска в повечето самолети след успешно кацане!Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw
dgdРейтинг: 1709 Неутрално
Да, опасно е при кацане, но това с пляскането е селяния. Случва се основно при чартърните полети. muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
zahariyРейтинг: 553 Неутрално
Никой не е застрахован от издънки.
Вячеслав АтанасовРейтинг: 1645 Неутрално
Най-вероятно атмосферна.Много силно валя тази сутрин.
zle_platen_trolРейтинг: 1110 Неутрално
До коментар [#7] от "dgd":
Личи си, че летиш малко, но пък обичаш да повтаряш без да знаеш мислейки си, че си голям гражданин. Ако беше летял към далечния изток щеше да знаеш, че и там пляскат. Чувал съм аплодисменти към пилотите в полети до щатите, до Аржентина, даже и в Европа, макар вярно, тук това да е по- рядко. В заключение, не. пляскането не е селяния, селяния е да коментираш неща, които не разбираш.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3936 Неутрално
До коментар [#9] от "Вячеслав Атанасов":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
вятърът е по опасен.
zakkwildРейтинг: 463 Неутрално
Най вероятно е заради мократа писта.В Бургас вали от часове.
zakkwildРейтинг: 463 Неутрално
Корекция - технически проблем е бил причината.
rainbou1Рейтинг: 719 Любопитно
Е не валя чак толкова.