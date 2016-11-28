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Фотогалерия: Най-красивите селца на Франция (2)

Фотогалерия: Най-красивите селца на Франция (2)

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Фотогалерия: Най-красивите селца на Франция (2)

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Последна промяна в 09:00 на 28 ное 2016, 5269 прочитания, 2 коментара

  Историята на "Най-красивите села във Франция" започва през 1981 г., когато кметът на Колонж ла Руж издава албум на населеното място, а това подтиква негови колеги да обединят усилия за запазване на малките места от обезлюдяване и за запазване на културно-историческото им наследство. Общо 66-ма кметове учредяват едноименната асоциация през 1982 г. Днес тя наброява 153 населени места. Една от целите им е да избегнат превръщането на селата в бездушни музеи, да ги развият към бъдещето.Във втората фотогалерия по темата "Дневник" представя 16 от общо 153-те населените места. Първата можете да разгледате тук. Арс ан Ре лежи на най-западната точка на остров Ре край Ла Рошел. Населеното място се вижда отдалече заради 40-метровата камбанария на местната църква. Черно-белият й връх все още служи за ориентир на моряците. Селцето е създадено през 11 в. край солните блата, но и днес около 60 работници добиват сол в стопанството "Фиер д' Арс".

1/16 снимки в галерията Историята на "Най-красивите села във Франция" започва през 1981 г., когато кметът на Колонж ла Руж издава албум на населеното място, а това подтиква негови колеги да обединят усилия за запазване на малките места от обезлюдяване и за запазване на културно-историческото им наследство. Общо 66-ма кметове учредяват едноименната асоциация през 1982 г. Днес тя наброява 153 населени места. Една от целите им е да избегнат превръщането на селата в бездушни музеи, да ги развият към бъдещето.

Във втората фотогалерия по темата "Дневник" представя 16 от общо 153-те населените места. Първата можете да разгледате тук.

Арс ан Ре лежи на най-западната точка на остров Ре край Ла Рошел. Населеното място се вижда отдалече заради 40-метровата камбанария на местната църква. Черно-белият й връх все още служи за ориентир на моряците. Селцето е създадено през 11 в. край солните блата, но и днес около 60 работници добиват сол в стопанството "Фиер д' Арс".
[www.les-plus-beaux-villages-de-france.org]

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