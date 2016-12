Карта показа как държавите се "продават" на туристите

FamilyBreakFinder издаде карта с туристическото мото на всяка от страните в света. Така документът в обобщен вид показва как държавите се продават на туристите, коментира

България присъства с актуалния си слоган от 2013 г. "Откритие за споделяне" (А Discovery to Share), измислен заедно с оказалото се неуспешно лого , добило популярност като "яйца на очи". Словесното послание е базирано на факта, че много чуждестранни туристи биха се върнали отново на почивка тук, но те не са успели още да видят всичко, а на други предстои да откриват страната.

‘Djibeauty’ на Джибути, залагащо на играта с думата

Авторите на картата не са открили слоганите на 38 дължави, включително Северна Корея и - изненадващо - Швеция. Няколко държави, разкъсвани от войни, запазват рекламните си слогани,, включително Сирия ( "Винаги красива" Always beautiful ) и Чад ( "Оазис на Сахел" ‘Oasis of the Sahel ).



Дванайсет от държавите използват знака за удивителна, а Литва си е послужила с него трикратно в посланието "Виж! Почувствай! Обикни!" ( See it! Feel it! Love it!). Най-популярната дума е "Beautiful", използвана от шест държави.

Британският сайт за ваканционни пътуваниясdйтът за новини от световната туристическа индустрия traveldailynews.com.Идеите на туристическите бордове преминават от остроумнотоbeauty - красота, до откровено тъпото - "Елате в Армения, тя е прекрасна", коментират съставителите на картата.Испания е единствената засега държава, използваща знака хаштаг в мотото #spainindetail.