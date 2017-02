Жасминът в Индия е изкуство, религия и препитание

By Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France (Le marché aux fleurs (Madurai, Inde)) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons



В индийския град Мадурай жасминът не е просто растение, а изкуство, религия, наука. Жените в щата Тамин Наду носят цветето в косите си, защото вярват, че носи късмет.Жасминови храсти са изобразени в древните храмове, статуите на божества се окичват с венци от него и е невъзможно сватба да мине без украса от жасминови цветчета.Макар да има много видове жасмин, в Мадурай е особено обичана едноименната разновидност Мадурай малли, която е много ароматна, а листенцата ѝ остават свежи понякога за цели два дни.През 2013 Мадурай малли получи наименование за произход – признание за високото качество на вида и произхода му именно от тази част на Индия, разказва Би Би Си За местните хора цветето е не само гордост, но и препитание. "Започнах да продавам жасмин, когато преди седем години съпругът ми умря. Така изхранвам семейството си и успях да омъжа двете си дъщери", разказва продавачка, предлагаща стоката си на улицата: 100 пъпки за 30-40 рупии (40-50 евроцента).Берачките на жасмин работят от зори. Повечето от тях са жени, докато прекупвачите, получаващи и лъвския дял от печалбите, са предимно мъже. Големите поръчки пътуват по целия свят, опаковани в лед, за да стигнат свежи до парфюмерийните гиганти. В пика на сезона търговците печелят между 5000 и 10 000 рупии дневно (между 40 и 140 евро).Макар неправителствени организации да опитват да обучат жените да разнообразят предлагането и чрез заеми да им помогнат да разширят бизнеса си, малко от тях успяват да се превърнат в успели предприемачки.Много съпрузи не гледат с радост на идеята жените им да търгуват, вместо да берат и да продават на дребно.Разнообразяването на стратегиите в продажбата на жасмин може да спаси препитанието на работничките и да ги задържи в крак с мъжете, казва антроположката д-р Ума Каннан.От няколко години насам тя провежда обучения за стилизиране и сплитане на букети. Много от ученичките ѝ са жени от бедните квартали, които за пръв път са учили как да направят цветята по-привлекателни."Забележително е колко бързо влизат в темпо, колко са благодарни. Сякаш сладкия аромат на жасмина се пропива в самите тях".