Сбогом, съседи, здравейте, туристи – тревога в центъра на Барселона

© Associated Press

Потънал в спомени, Мануел Моурело обикаля, почуквайки с бастун, Готическия квартал на Барселона: сякаш търси играещите деца, махленските сбирки, колоритните кръчмички... Всичко това е вече минало.

Днес туристите поемат из лабиринта от улички след някой екскурзовод, вдигнал табела, или се разхождат насам-натам с толкова модерните електрически сегуеи; стаите под наем се разграбват като топъл хляб, а местните хора си стягат багажа и заминават извън града.

Мануел, който пристигнал в Барселона през 1962 г. от северната област Галисия, миналия ноември бил принуден да се изсели. Апартаментът, в който живеел под наем от четвърт век, бил продаден на някакъв предприемач.

Дотогава плащал наем от 500 евро месечно, но сега не откривал нищо на достъпна цена. "Искат ми 1000, 1200, 1500 евро...", казва той.

"Тук си беше като мое село. Тук ми бяха и приятелите, и познатите продавачи и бармани. Тук се ожених, тук отгледах децата си и мислех, че тук ще си умра", споделя просълзен 76-годишният мустакат мъж с дебели кръгли очила. "Сега съм като пропъден", добавя той.

Масово изселване

В квартала остават все по-малко хора: през 2015 г. там са живели вече само 15 624 души при 27 470 през 2006. Освен това днес 63% от обитателите му са временни наематели, които не се задържат дълго. Междувременно, както сочи сайтът за недвижими имоти Idealista - номер едно в Испания, цената за наем на квадратен метър в квартала е скочила от 14.4 на 19 евро.

Обитателите на барселонския Готически квартал, също като хората от центъра на Мадрид, Париж, Лондон и Амстердам или жителите на стария Лисабон, обвиняват за това положение спекулантите с имоти и туризма, насърчаван от сайтовете за сезонни наеми. "Не става дума за приток на по-заможни хора, изместващи досегашните жители. Историческият център просто се опразва", възмущава се Гала Пин, общинска съветничка в централния градски район "Сиутат Веля".

"Градските центрове са замислени като машини за печелене на пари, а работещите класи се изтласкват в покрайнините", подкрепя тази критика испанският социолог Даниел Сорандо, съавтор на книга по въпроса, озаглавена "First we take Manhattan".

Мадрид и Барселона се канят наесен да свикат голяма международна конференция на тази тема. А в Париж разтревожените жители на Четвърти район, където са остров Сен Луи и катедралата "Нотр Дам", организираха през март съвместно с кметството дискусия за "невидимото обезлюдяване" на централните градски части, отстъпвани на сезонни наематели.

Парижкото кметство обяви в началото на годината, че за пет години жилищата са намалели с 20 000 по-специално заради множащите се пансиони за туристи. Явление, което наистина води до "поскъпване" и "спад на населението", коментира за АФП Ян Бросат, зам.-кмет по жилищните въпроси.

Забрани и глоби

В Амстердам по изчисления на банка ING сезонните наеми носят на собствениците допълнителен доход от 350 евро на месец, което вдига цените, обяснява пред АФП Сене Янсен, авторът на доклада. За да ограничат щетите, Париж, Лондон и Амстердам се опитват да ограничат срока на наемите и да ги контролират чрез вписване в регистър. От 2016 г. на берлинчани е разрешено да дават под наем само по една стая от апартамент - а цялото жилище само ако е второ, използвано като временно.

Управлявана от бивша активистка, защитавала правото на жилище - Ада Колау, Барселона е избрала най-строгия подход и през 2016 г. е наложила глоба от 600 000 евро на интернет платформите Airbnb и Homeaway с обвинението, че дават под наем апартаменти без изисквания от градските власти лиценз за туристическа дейност.

Испанският клон на Airbnb впрочем твърди, че проблемите с жилищата не са нещо ново. В "Сиутат Веля" например "празните жилища (които не се предлагат на наематели, бел. АФП) са тройно повече от обявите за предлагани цели жилища на Airbnb", уверява Андреу Кастеляно, директор по връзките с обществеността за Испания.

Все още са малко заслужаващите доверие данни за влиянието на сезонните наеми върху цените на жилищата. Според Даян Койл, преподавател по икономика в Манчестърския университет и автор на доклад по въпроса, принципният недостиг на жилища често се подценява.

Астерикс, Обеликс и "последният бастион"

Но всички специалисти, потърсени от АФП, са на мнение, че сезонните наеми имат съществено влияние върху пренаселените вече централни райони. Градът на Гауди, изглежда, е особено силно засегнат от ценовия скок, тъй като големият брой туристи там - средно 30 милиона за година, е съчетан с висока рентабилност, която привлича спекулантите с недвижими имоти, посочват професионалисти от бранша.

Сержи Лейва от агенцията за недвижими имоти MK Premium например изтъква, че половината от клиентите ѝ са чужденци, търсещи второ жилище или възможност за добра инвестиция в жилище за сезонни наематели.

За хората, останали в "застрашените" квартали, животът е труден - улиците са претъпкани и шумни, а традиционните магазини изчезват. И те изведнъж надигат глас на различни места в Европа. През април жителите на "Лавапиес" в Мадрид излязоха на демонстрация с куфари на колелца.

"Ако не те прогони поскъпването, всекидневието ще те притисне и пак ще си тръгнеш", казва 27-годишният барселонец Марти Кусо. Той уверява, че всичките му приятели вече са напуснали Готическия квартал. "В крайна сметка виждаме опустели градове, квартали без живот", клати глава Сокоро Перес от Барселона, доктор по социално-икономическа география. "Градовете се превръщат в "клъстъри" за развлечение и потребление, в туристически заведения за бързо хранене", казва тя.

Поради липса на съседи се губи усещането за някаква общност, публичното пространство се пренебрегва, градският електорат намалява, а с него и влиянието на политическата власт на местно равнище, добавя Перес.

Някогашните магазинчета и заведения в "Сиутат Веля" са вече пунктове за велосипеди под наем, павилиони за сувенири, луксозни ресторанти. От всички познати на кореняците обекти са останали само една гостилница и фурната на местен хлебар. "Ние сме последният бастион - обобщава Анна Перес, дъщеря на старите гостилничари, - нещо като "Астерикс и Обеликс."/ БТА