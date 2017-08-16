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Фотогалерия: Притегателният остров Гуам
Кризата между Северна Корея и САЩ от последните седмици привлече вниманието на света към екзотичния остров Гуам - американска територия с ограничено самоуправление близо до Корейския полуостров.
Снимките се публикуват с разрешението на Guam Visitors Bureau.
HawaiiРейтинг: 4322 Весело
Айде сега МУРЗИЛКИТЕ да се изтропат на тема
В КРИМ Е ПО-ХУБАВО
ха-хааааа
chicago514Рейтинг: 10668 Неутрално
Райско кътче.
danvanРейтинг: 629 Неутрално
До коментар [#1] от "Hawaii":Sapienti Sat
Не са им готови опорките още :)
penetratingРейтинг: 9442 Неутрално
Красиво. Бих отишъл, ако не се забелязват военните :)
AmotРейтинг: 1894 Любопитно
Дневник, не знам кой ви е писал текста (между другото, вижда ли се скоро краят на неподписаните статии?) и по-интересен ли се опитвате да го направите, като се изцепвате още на първата снимка, че Гуам е близо до Корейския полуострв! Не е! Разстоянието е над 3000 км, за сравнение София-Лондон е 2000! И ако някой голям обект е близо до Гуам, това са Австралия, Филипините и Япония (на по около 2000 км)!Цацата трябва да бъде изпържена!