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Фотогалерия: Притегателният остров Гуам

Кризата между Северна Корея и САЩ от последните седмици привлече вниманието на света към екзотичния остров Гуам - американска територия с ограничено самоуправление близо до Корейския полуостров.

Снимките се публикуват с разрешението на Guam Visitors Bureau.