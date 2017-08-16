Фотогалерия: Притегателният остров Гуам

 
Кризата между Северна Корея и САЩ от последните седмици привлече вниманието на света към екзотичния остров Гуам - американска територия с ограничено самоуправление близо до Корейския полуостров.<br /><br />Снимките се публикуват с разрешението на<a href="http://www.visitguam.com/stay/" target="_blank"> Guam Visitors Bureau.</a>

© Guam Visitors Bureau

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Кризата между Северна Корея и САЩ от последните седмици привлече вниманието на света към екзотичния остров Гуам - американска територия с ограничено самоуправление близо до Корейския полуостров.<br /><br />Снимките се публикуват с разрешението на<a href="http://www.visitguam.com/stay/" target="_blank"> Guam Visitors Bureau.</a>
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Смятаният за туристически рай Тихоокеански остров - един от групата на Марианските острови,<a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/08/11/3022686_zashto_severna_koreia_zaplashva_guam/" target="_blank"> привлича вниманието на севернокорейските военни</a>, защото е ключов аванпост на американската армия, която го използва като база за бомбардировачи и подводници. За цивилните обаче той е много по-интересен с разнообразната си природа - лазурно море, обширни плажове, разнообразни растителни и животински видове, многобройни възможности за водни спортове. Както и с възможността да се докоснат до културното наследство на местното население от народа чаморо.
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Като "прекрасно място" го определи в "Туитър" и президентът Тръмп, след като беше разгледал фотоси от Гуам.
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Населението на острова е едва 160 хил. души, но през миналата година тук са почивали 1.5 млн. туристи. Една трета от работните места на острова са в туристическата индустрия, информира АВС в репортаж по темата.
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Природните дадености превръщат Гуам в привлекателно място за туристите, на първо място за гостите от Япония и Южна Корея, заради географската близост. Гуам е само около три часа с полет от големите градове в двете страни, а напоследък до там пътуват много нискотарифни авиокомпании.
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"От Япония и Корея идват над 90% от чуждите туристи, докато двете страни са много по-близо до Северна Корея, отколкото Гуам", коментира сгорещяването на международната обстановка представител на туристическа агенция пред американската медиа.
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Гуам е най-големият е най-южният от Марианските острови, а историята му "се пише" от поне 4000 г., от когато са първите археологически находки от бита на племето чаморо.
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Марианският архипелаг е първият, който Фернандо Магелан вижда след като е навлязъл в Тихия океан през 1521 г.
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От 1565 г. островът е обявен за територия на Испания. Преминава към САЩ едва през 1898 г. в резултат на Американо-испанската война.
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Среднодневната температура на острова е около 30 градуса по Целзий. Релефът се формира от два изгаснали вулкана, съединени чрез варовиково плато.
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Пясъчни плажове, отвесни канари и мангрови дървета оформят крайбрежната част на острова.
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Гуам притежава 32 водопада, а колкото и да е странно, тук се намира и най-високият връх на планетата - планината Ламлам.
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Обяснението е в това, че планината се издига нагоре от дълбините на Марианската падина - най-дълбоката точка на световния океан. Така с по-малко от 400 м надморска височина Ламлам, което означава Освещаване, отправя предизвикателство на Еверест, разказва туристическият сайт на острова.
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Папая, манго, мускусен лайм, хлебно дърво, авокадо, банани - са част от плодовете, които гостите на Гуам непременно ще вкусят.
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Сред кулинарните специалитети са червеният ориз, барбекюто върху въглени от местния дървесен вид танган-танган, морските дарове и кокосовите бонбони.
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Населението на Гуам се отнася отговорно към околната среда. Например, всяка година тук се организира крос в подкрепа на изчезващия вид птици ко-ко. Проявата цели да повиши информираността на хората за борбата за оцеляване на ко-ко - неспособните да летят птици всекидневно са под заплахата и на змиите, и на пестицидите.
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Островът разполага с пет морски парка и със зоологическа градина. Всяко от 19-те селища пък има свой събор, по време на който туристите могат да се запознаят с културните традиции на местното население, да чуят местните песни и легенди, да се насладят на танците и да разгледат изделията на местните занаятчии.
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Дневник

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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4322 Весело

    Айде сега МУРЗИЛКИТЕ да се изтропат на тема

    В КРИМ Е ПО-ХУБАВО

    ха-хааааа

  2. 2 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 10668 Неутрално

    Райско кътче.

  3. 3 Профил на danvan
    danvan
    Рейтинг: 629 Неутрално

    До коментар [#1] от "Hawaii":

    Не са им готови опорките още :)

    Sapienti Sat
  4. 4 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9442 Неутрално

    Красиво. Бих отишъл, ако не се забелязват военните :)

  5. 5 Профил на Amot
    Amot
    Рейтинг: 1894 Любопитно

    Дневник, не знам кой ви е писал текста (между другото, вижда ли се скоро краят на неподписаните статии?) и по-интересен ли се опитвате да го направите, като се изцепвате още на първата снимка, че Гуам е близо до Корейския полуострв! Не е! Разстоянието е над 3000 км, за сравнение София-Лондон е 2000! И ако някой голям обект е близо до Гуам, това са Австралия, Филипините и Япония (на по около 2000 км)!

    Цацата трябва да бъде изпържена!




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