Някъде в Майнц

© wissul

Красиво!



3 Коментара >

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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на OOPS
    OOPS
    Рейтинг: 1578 Весело

    Много фотошоп, много нещо:)

  2. 2 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 6507 Весело

    Тук е "Дневник", а не "Фейсбук"!?

    Румъния обнови програмата за еко автомобили за периода 2017-2019 г. и отстъпката за нов електромобил скача от €5 000 на €10 000. А в България кога!?
  3. 3 Профил на БМЗ
    БМЗ
    Рейтинг: 2083 Неутрално

    И нито един мигрант?
    Не се лъжете, рано или късно Майнц също ще отиде на майната си. Ако не се промени курса на история, т.е.

    Лицемеркел акбар!


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