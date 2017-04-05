Някъде в Майнц

Валидна: от 17 мар, 2017 до 14 апр, 2017
Населено място: София
Компания: ПроКредит Банк (България)
Валидна: от 04 апр, 2017 до 18 апр, 2017
Населено място: София
Компания: ДП РВД
Валидна: от 04 апр, 2017 до 18 апр, 2017
Населено място: София
Компания: American College of Sofia
Валидна: от 04 апр, 2017 до 18 апр, 2017
Населено място: София
Компания: American College of Sofia
OOPSРейтинг: 1578 Весело
Много фотошоп, много нещо:)
hamiltonf1Рейтинг: 6507 Весело
Тук е "Дневник", а не "Фейсбук"!?Румъния обнови програмата за еко автомобили за периода 2017-2019 г. и отстъпката за нов електромобил скача от €5 000 на €10 000. А в България кога!?
БМЗРейтинг: 2083 Неутрално
И нито един мигрант?Лицемеркел акбар!
Не се лъжете, рано или късно Майнц също ще отиде на майната си. Ако не се промени курса на история, т.е.