Походът на пролетта

© xali

Походът на пролетта.



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3 Коментара >

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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 11063 Неутрално

    Нова пролет - нов живот

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 9196 Весело

    Хвъркатите се завръщат :-)

  3. 3 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 7145 Весело

    "Невероятен поход", "честно"!?

    20.02.2017 год. - Веселин Марешки се зарече да излезе от политиката, ако партията му не е поне трета сила на изборите....


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