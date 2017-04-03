Паркиране на Орлов мост

© Гражданите

На светофара и тротоара. Пред банката.

Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.




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4 Коментара >

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 10051 Неутрално

    Гьонсурат

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на Петърчо
    Петърчо
    Рейтинг: 976 Неутрално

    Пукай гуми!

  3. 3 Профил на valtoro
    valtoro
    Рейтинг: 2005 Неутрално

    Вързал си е коня за светофара !!!

  4. 4 Профил на serpico
    serpico
    Рейтинг: 1058 Неутрално

    при всичката полиция на това кръстовище, най вероятно им е колега

    Pure Chewing Satisfaction


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