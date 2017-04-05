Лом от високо

Валидна: от 17 мар, 2017 до 14 апр, 2017
Населено място: София
Компания: ПроКредит Банк (България)
Валидна: от 04 апр, 2017 до 18 апр, 2017
Населено място: София
Компания: ДП РВД
Валидна: от 04 апр, 2017 до 18 апр, 2017
Населено място: София
Компания: American College of Sofia
Валидна: от 04 апр, 2017 до 18 апр, 2017
Населено място: София
Компания: American College of Sofia
niksan1Рейтинг: 2547 Неутрално
Без ДС - ченгета! Лустрация!
Лом беше хубав, спокоен град с културни и спортни традиции, но винаги е бил под шапката на Кутловица, днес Монтана и това го обезличи .