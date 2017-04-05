Лом от високо

© Peni Nikol

На преден план е бившият завод за електрокари в града, работили в него хиляди работници, а сега е частна фирма с 50 или по малко работника.



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1 Коментар >

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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на niksan1
    niksan1
    Рейтинг: 2547 Неутрално


    Лом беше хубав, спокоен град с културни и спортни традиции, но винаги е бил под шапката на Кутловица, днес Монтана и това го обезличи .

    Без ДС - ченгета! Лустрация!


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