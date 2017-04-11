На село - II част

© Peni Nikol

Кошарата е пълна с малки и големи агънца... Малките агънца са спокойни, че за Великден ще ги подминат, с една дума ще "отърват кожата" :-).



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1 Коментар >

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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на DS
    DS
    Рейтинг: 748 Неутрално

    Peni Nikol ???!!!!

    Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"




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