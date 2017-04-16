Люляци под балконите

© xali

Люлякът-разкрасява сивотата на жилищните блокове, освежава ;-)



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2 Коментара >

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 10934 Неутрално

    Разцъфтя и под нашия балкон

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 905 Весело

    Разкарай се, лелко тлъста :D





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