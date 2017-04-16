Като грейнал пламък

© xali

Лаленца-като грейнал пламък.



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2 Коментара >

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 12499 Неутрално

    Това лалета ли са?

  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5003 Неутрално

    стават ли за салата ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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