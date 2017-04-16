Като грейнал пламък

Валидна: от 11 апр, 2017 до 09 май, 2017
Населено място: Други в чужбина
Компания: Sakare
Валидна: от 13 апр, 2017 до 27 апр, 2017
Населено място: София
Компания: Fourth Bulgaria
Валидна: от 12 апр, 2017 до 10 май, 2017
Населено място: Плевен
Компания: Мобилтел
Валидна: от 12 апр, 2017 до 10 май, 2017
Населено място: София
Компания: Мобилтел
penetratingРейтинг: 12499 Неутрално
Това лалета ли са?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5003 Неутрално
стават ли за салата ?ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!