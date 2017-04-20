На дипломатическа мисия

© Bira

Безнаказаност (т.нар. дипломатически имунитет, в случая).

Не е нужно да си мутра, за да си прост.



2 Коментара >

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на vtl53383951
    vtl53383951
    Рейтинг: 438 Неутрално

    Днес друг с червен номер си беше спрял на Витошка ...

  2. 2 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
    ХЪ ХЪ ХЪ
    Рейтинг: 570 Любопитно

    ЮАР.

    Сигурно някой "почетен" консул е бързал за среща за развитие на дружеските отношения между народите.





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